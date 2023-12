Steamforged získalo mlátičku Street Masters a vydává další základní set pro Dark Souls

1. 12. 2023 9:05 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Pamatuje na květen, během něhož studio Steamforged Games známé především za své stolní adaptace videoher propouštělo a vypadalo to, že si se svými mnoha projekty ukouslo dost možná příliš velké sousto? Tak tyto doby jsou – zdá se – pryč, jelikož celek aktuálně zase nakupuje a láká na další produkty.

Nákupy opět dělají ve vodách nepříliš úspěšných Blacklist Games, od nichž po květnové akvizici dungeon crawleru Altar Quest získávají i výhradní práva na mlátičku Street Masters. Stejně jako v případě předchozího projektu jde o dílo dvojice Adama a Bradyho Sadlerových, které tentokrát nepracuje s fantasy zasazením, nýbrž s estetikou klasických videoherních beat 'em up akcí, kam třeba patří série Streets of Rage.

Jestliže o hře slyšíte prvně, tak jenom krátký odstavec s informacemi. Do mlácení se mohou pustit 1 až 4 hráči, kteří v duchu kooperace vyráží do ulic, kde si v jednotlivých scénářích vyrovnávají účty s nebezpečnými organizacemi a jejich pohůnky. Základní verze obsahuje více než 65 plastových miniatur, doplněných o unikátní balíčky karet pro hrdiny i nepřátele. Důležitou součástí jsou také speciální šestistěnné kostky, které využíváte v bleskurychlých soubojích.

Od svého vydání v roce 2018 hra dostala několik rozšíření a všeobecně jde o chválený projekt. Jenom měl to neštěstí, že patřil do portfolia zmíněných Blacklist Games, kteří bojovali s výrobou i dodávkou (nejen tohoto projektu). Proto třeba mnozí fanoušci stále čekají na samostatně hratelné rozšíření Street Masters: Tide of the Dragon, jež se zafinancovalo už v roce 2020. Dodnes ale nebylo většině podporovatelů doručené.

Proto je akvizice firmou Steamforged Games pro fanoušky pravděpodobně vítanou zprávou. Jistě, ani tento tým nemá ve světě stolní zábavy vyloženě skvělé renomé, nicméně se stále jedná o velkého giganta, který má k dispozici prostředky, a hlavně své produkty většinou doručí. Studio převezme otěže aktuálního i budoucího vývoje hry, aby mohla směle pokračovat ve svém tažení.

Rovněž přislíbilo, že přebírá zodpovědnost za zmíněnou problémovou kampaň. Detaily o konkrétních plánech a řešeních prozradí v následujících týdnech. Je ve hvězdách, jak to bude dál s Blacklist Games, ale mnozí spekulují o tom, že jejich přetrvávající problémy nejsou způsobené pouhou „nešikovností“, ale že se aktuálně utápí ve výrazných finančních problémech. Proto se dost možná blíží bankrot.

Kromě zmíněné akvizice Steamforged Games ještě začíná lákat na další základní set pro stolní Dark Souls. Zaměřuje se s ním především na nové hráče, jelikož v sobě skrývá část obsahu z původní verze, který se týká The Sunless City. Krabice má upravená pravidla včetně nové kampaně a systému soubojů (představené v Painted World of Ariamis a Tomb of Giants). Znamená to, že se 1 až 3 hráči pustí do útrob nesmlouvavého světa, kde se pokusí porazit dvojici Dragon Slayer Ornstein a Executioner Smough.

Set vyjde 14. února 2024 za necelých 2 700 korun. Jestli ale vlastníte původní verzi, jeho koupě zcela postrádá smysl. Místo toho si můžete stáhnout nedávno vydané soubory, které si doma vytisknete a kampaň si zahrajete i se starým základem. Kvalita takového tisku se ale samozřejmě významně liší od zbytku hry. Jestli vám to překáží, zřejmě si musíte počkat na to, až firma doplňkové komponenty vydá oficiálně, případně alespoň umožní jejich prémiový tisk skrze DriveThruCards.