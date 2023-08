Budoucnost hry Magic: The Gathering leží ve westernu, hororu, zvířátkách i návratech

11. 8. 2023 9:39 | Deskovky | autor: Michal Krupička

Kde jsou ty časy, kdy v rámci Magic: The Gathering vycházely čtyři velké sety ročně. Doby, kdy trojice edic vyprávěla jeden příběhový oblouk, po nichž přišla nějaká neutrální s označením daného roku jako například M11, jsou dávno pryč. Stačí se podívat, kolik se toho na nás navalí v roce 2024 – v různé podobě dostaneme celkem osm produktů s vlastním označením karetní sady.

zdroj: Wizards of the Coast

Naštěstí je ale plánovaná produktová řada vcelku rozmanitá. Ale dokážeme v sobě vůbec najít nadšení z nového produktu, když jednoduchou matematikou zjistíme, že je do nás bude Wizards of the Coast hustit pod tlakem každý měsíc a půl? Nechme na chvíli stranou negativní myšlenky a pojďme se podívat na to, co všechno se chystá.

Jako první se hned v prvním kvartálu roku 2024 dočkáme Ravnica Remastered. Podobně jako u předchozích remasterovaných edic, kde jsme se podívali do Dominarie a dob Time Spiral edice, se neobjeví žádné nové karty. Půjde prostě o výběr starých karet ze všech tří bloků Ravnica, které dostanou reprinty, verze s novým obrázkem a tak dále.

zdroj: Wizards of the Coast

Ještě v tom samém kvartále nás čekají i Murders at Karlov Manor. Fanouškům jména musí být hned jasné, že tahle edice se podívá také na Ravnicu. Rodina Karlovů patří totiž mezi tváře černo-bílé guildy Orzhov. Edice by se měla točit kolem vraždy významného člena rodiny, což samo o sobě může přinést zajímavé karty i mechaniky. Navíc příběh, který se z epických bitev o osud celých světů nebo rovnou multiversa přenese k jediné mrtvole a detektivnímu vyprávění, zní sympaticky.

Nebylo by to ale Hasbro, aby z edice nevytáhlo víc. K příležitosti vydání Murders at Karlov Manor se totiž chystá i Magicová edice deskovky Cluedo spadající pod Hasbro s názvem Ravnica: Clue Edition. Hra bude kombinovat nadčasový design Clueda s taktickou hloubkou Magicu. Mezi Murders at Karlov Manor a další edicí nás čeká ještě sada balíčků pro formát commander z Falloutu, o nichž jsme psali v rámci článku o Universes Beyond.

zdroj: Wizards of the Coast

Další velká edice je plánovaná na druhý kvartál roku 2024 a ponese název Outlaws of Thunder Junction. Tady se zase konečně podíváme do nového světa inspirovaného Divokým západem. Podle informací by se v něm měli objevit nejznámější záporáci ze světa Magicu. První obrázek edice naznačuje několik známých tváří včetně Gorgony Vrasky nebo vílího měniče podoby Oka.

Teprve uvidíme, jaká zde bude zápletka a jak se tvůrci popasují se svým prohlášením, že každá edice bude mít počínaje novým Wilds of Eldraine jen jedinou kartu planeswalkera, což je možná i důvod, proč příběhový oblouk kolem Eldrazi připravil tolik sférochodců o jejich jiskru a zároveň dal teoretickou možnost cestovat mezi světy i obyčejným smrtelníkům.

zdroj: Wizards of the Coast

Ještě, než se rok přehoupne do druhé poloviny, přijdou Modern Horizons 3. Tahle už klasická edice přinese nové silné karty i staré oblíbence pro turnajový formát modern. Není se čemu divit, že se vrací už s číslovkou 3, když se předchozí Moder Horizons 2 stala nejvýdělečnější edicí vůbec. Už brzy ji pravděpodobně překoná nový Pán prstenů, ale i tak je vydání Modern Horizons 3 pro firmu zcela logické.

Co od edice čekat? Silné karty, zábavné drafty, kde nebude nouze o epické karty jako titány Eldrazi, hydry nebo démony spolu s planeswalkery a trochou nostalgie. Modern Horizons totiž necílí na příběh, ale na čirou zábavnost v podání nejsilnějších karet Magicu.

zdroj: Wizards of the Coast

Druhá polovina roku začne spoluprací s Ubisoftem, tedy vydáním karet ze světů videohry Assassin's Creed a představením nového typu boosterů, viz předchozí článek. Třetí kvartál ale přinese i další velkou edici, která představí druhý nový svět Bloomborrow. Tentokrát se přesuneme z bitev obřích rozměrů k něčemu mnohem menšímu. Tohle místo totiž obývají antropomorfní zvířátka. Nečekejte ale nějakou přílišnou stylizovanost. První králíci a veverky v šatech vypadají moc pěkně.

Zajímavé je, že by tenhle svět neměl obsahovat jiné rasy než právě zvířata. Podle prvních obrázků bych Bloomborrow přirovnal třeba k Myší hlídce. Tahle edice zároveň podle poskytnutých informací započne další velký příběhový oblouk s názvem Dragonstorm Arc, tedy druhou část příběhu, který bude trvat tři roky. Jeho první část začne už ve Wilds of Eldraine a bude se zabývat následky války s Phyrexií. To snad bude do Bloomborrow dostatečně proprané téma a Dragonstorm Arc už nabídne zajímavou nové linku.

Tím se dostáváme na konec roku k poslední plánované edici. Duskmourn: House of Horror nás do třetice všeho dobrého vezme do nového světa. Duskmourn je jediný obrovský dům připomínající staré strašidelné sídlo. Nezbývá než doufat, že Wizardi plně využijí potenciál tohoto skvělého nápadu a po Innistradu přinesou další pořádnou hororovou edici, i když místo otevřených plání, vlkodlaků, upírů a nemrtvých se nám dostane mnohem klaustrofobičtější a děsivější zkušenosti.

Plánů pro rok 2024 pro hru Magic: The Gathering je tedy požehnaně. Trojice nových světů, nový typ boosterů, nový příběhový arch a další mechaniky. Všechno to zní zajímavě, ale je toho už moc. Edice střídá edici takovou rychlostí, že karty a příběhy téměř nemají šanci zůstat v paměti a už teď se mi motá, v které fázi phyrexiánského příběhu se stalo co, která karta vyšla, nebo zda vůbec vyšla.

Kdo hraje od doby čtveřice setů ročně, ví, jaké to bylo s nadšením očekávat nové karty, celé edice a sbírat o nich drobky informací. Na to už není čas. Než jedna edice pořádně vyjde, valí se na nás informace o nové a než se stihneme seznámit s jednou sadou karet, už nám Wizards ukazují další a další. Což víc než radostné prozkoumávání připomíná vyčerpávající sprint.