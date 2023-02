Blackfire vás posílá zpátky do Yharnamu a mezi nemrtvé. Vyšly rozšíření pro Bloodborne a nové Zombicide

8. 2. 2023 10:13 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Když jsme začínali budovat web ZeStolu.cz, neustále ve mně hlodala obava, zda se každý den najdou alespoň dvě zajímavé zprávy, které by stály za to napsat. A hned po spuštění webu jsem věděl, že se budu potýkat se zcela opačným problémem. Herní průmysl nám redaktorům nedává žádný prostor k odpočinku a je tak mou milou povinností vás zpravit o dalších novinkách na českém trhu.

Ty se tentokrát týkají vydavatelství Blackfire, které naskladnilo rovnou čtyři nové produkty (s malým bonusem na závěr článku). Jmenovitě jde o dvojici rozšíření pro deskovku Bloodborne a dvě nové hry v sérii Zombicide.

Bloodborne: Desková hra pro mě byla jedním z nejlepších zážitků uplynulých let, o čemž si můžete přečíst víc v mé recenzi. Přirozeně jsem se tak těšil na nějaká ta rozšíření, která Blackfire naštěstí přislíbil, a to rovnou ve dvou kusech: Opuštěný hrad Cainhurst a Katakomby Kalicha.

zdroj: Blackfire zdroj: Blackfire

V opuštěném hradě na vás čeká dvojice nových kampaní a jedna přídavná kapitola, kterou můžete začlenit do libovolné kampaně. Rozšíření Katakomby Kalichu neobsahuje kampaně, ale dva nové způsoby, jak si Bloodborne zahrát. Místo kampaní jsou tu dílčí scénáře a své zkušenosti zužitkujete v PvP režimu, tedy boje hráče s hráči. V obou novinkách jsou samozřejmostí nové figurky, karty, žetonky a další komponenty.

Dále se na český trh prokousali zombie v nové deskovce Zombicide: Živí nebo nemrtví. Ta vychází z předešlých velkých deskovek Zombicide, ve kterých jste se už mohli podívat do městských ulic, obchoďáku, do středověku a v dnešní novince zavítáte pro změnu na Divoký západ. Jedná se o kooperativní řezničinu pro 1 až 6 hráčů, v níž si každý vylepšuje svého hrdinu a kosí nemrtvé po trsech.

zdroj: Blackfire zdroj: Blackfire

Poslední vydanou novinkou je Zombicide: Do zbraně. Ta se řadí do žánru flip & write, kdy budete otáčet karty určující, jaké smíte použít zbraně, přičemž jejich efekty budete zakreslovat přímo na karty zombií (fixy jsou mazací). Mělo by se jednat o menší hru s herní dobou okolo půl hodiny. A pokud máte rádi plnění achievementů, můžete si na kartě hry stáhnout jejich seznam.

Nakonec ještě jedno mikro oznámení vydavatelství Blackfire. Už z kraje roku byly oznámené práce na překladu hry Gardenbau, přičemž překlad právě dospěl do cílové rovinky. Hra se v češtině bude jmenovat Zahradníci a radost z ní budou mít všichni ti, kteří dokáží určit, zda je pěnišník karafiát, rododendron, nebo kala. Konec hlášení.

zdroj: Blackfire