Arcane Wonders do konce roku vydají Age of Wonders: Planetfall, Neotopii a World Wonders

22. 8. 2023 15:46 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Na nedávném Gen Conu, kde se tradičně předváděly různé novinky, nechyběla ani společnost Arcane Wonders, která zde prezentovala rovnou trojici titulů, jež se do obchodů podívají ještě do konce tohoto roku a na všechny natrefíte na letošním veletrhu Spiel v Essenu. U všech se myslelo především na stratégy, jelikož jde o zástupce taktizování či budování.

zdroj: Arcane Wonders

První potěší především nadšence do videoherní sci-fi strategie Age of Wonders: Planetfall. Její docela dlouho připravovaná stolní adaptace se nachází na cílové rovince, za což jistě může i spolupráce s Hobby World. To znamená, že všichni příznivci značky se už brzy pustí do prozkoumávání sedmi na oko opuštěných planet, aby se pokusili znovu obnovit Hvězdnou unii.

Dva až šest hráčů si v tomto případě zkusí roli velitele jedné ze šesti přeživších skupin, jež se v těchto světech snaží nalézt cenné zdroje a technologie. Hledání jim ale samozřejmě hatí nepřátelé, se kterými se musíte utkat. Jedna partie má trvat zhruba půl hodiny a odehrává se na poli celkově sedmi kol. Během každého se prozkoumává nová planeta, kdy hráči plní různé podmínky, za které na konci partie dostanou vítězné body.

zdroj: Arcane Wonders

V případě, že nejste příliš velkými fanoušky vzdálené budoucnosti, vás možná zaujme výlet do minulosti ve World Wonders. Zé Mendes (Brazil: Imperial) chce zájemce oslovit budováním prastarých měst, která se skládají z budov ve formě tetrisových dílků, jejichž stavba vylepšuje ekonomiku. Postupně proto produkujete více jídla a vzkvétá obchod, čímž se rozrůstá populace a město prosperuje. Klíčovým prvkem jsou však cesty, případně monumenty a divy, jež generují velký počet vítězných bodů. Jenom tedy zcela vysají městskou pokladnici.

Projekt vznikl ve spolupráci s firmami MeepleBR a Mundus. Určený je pro jednoho až pět hráčů s věkem alespoň 12 let a jedna hra si z vašeho času ukousne hodinu, zatímco z peněženky zhruba 1 100 korun. Na Gen Conu patřila World Wonders mezi nejvíce diskutované projekty, které se těšily z opravdu pozitivní odezvy.

zdroj: Arcane Wonders

Špatnou odezvu neměla ani třetí hra – Neotopia. V tomto případě se opět podíváte do budoucnosti, v níž se pokusíte stavět ekologická harmonická města. Postupně rozvíjíte tři regiony, čímž plníte podmínky na vašich kartách. Vše je ale ideální držet v rovnováze, protože na konci hry získáte normální obnos vítězných bodů za své dvě nejlepší oblasti, ale obnos bodů z té nejhorší je trojnásobný.

Úspěšnost nebude záviset pouze na vás. Herní plán je společný, takže lze využívat prvků, které postavili protihráči. Zajímavé téma, které zaobaluje svižné, takticko-logické budování. Zážitek je určený pro dva až čtyři hráče, kteří ho odehrají maximálně do hodiny. Cenovka se opět pohybuje kolem 1 100 korun.