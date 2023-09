Vyšlo rozšíření pro skvělé Tales from the Loop inspirované mimozemšťanem E.T.

14. 9. 2023 11:04 | RPG | autor: Michal Krupička

Tales from the Loop je skvěle přijímané RPG od švédského studia Free League, které ostatně i náš Pavel v recenzi patřičně vychválil. O oznámení nového rozšíření They Grow Up So Fast jsme vás informovali u příležitosti spuštění předobjednávek a teď je čtveřice dobrodružství tvořících dohromady jednu kampaň napříč ročními obdobími konečně tady.

They Grow Up So Fast vezme vaši skupinu dětských hrdinů na cestu, která navždy změní jejich vnímání světa. Vše začne jako nevinný táborový výlet a změní se ve výpravu, která ukáže, že přátelství může přijít odkudkoliv, i z jiných světů. Inspirace filmem o dětech a mimozemšťanovi, co volá domů, je zkrátka zřejmá a do světa Tales from the Loop se skvěle hodí, i když mimozemšťani se v něm dosud ještě neobjevili.

Dobrodružství půjdou hrát jak v kampani, tak i samostatně a zavedou vás ke Smyčce v anglickém Norfolku a jeho okolí. Zároveň dostanete tipy, jak hru zasadit do dalších Smyček z Ameriky nebo původního Švédska. Nechybí ani nové mapy, a hlavně krásné obrazy, kterými se Tales from the Loop vždy vyznačovalo.

Rozšíření už teď zakoupíte na oficiálních stránkách vydavatele za 640 korun. Ke knize dostanete i PDF doručované přes DriveThruRPG, kde si ho zároveň můžete koupit samostatně za 430 korun.