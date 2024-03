Tvůrci videohry Disney Dreamlight Valley chystají kooperativní survival RPG podle D&D

15. 3. 2024 9:00 | RPG | autor: Patrik Hajda

Značka Dungeons & Dragons se po desetiletí hlásí o svou pozornost na poli videoher s větší i menší mírou úspěšnosti. V posledních letech to bylo spíš horší, dokud se loni svět nedozvěděl o Baldur’s Gate III, propadl mu a zjevně se tak spustila nová vlna videoherních adaptací.

Docela nedávno společnost Starbreeze stojící za multiplayerovou střílečkou Payday oznámila kooperativní akci podle Dungeons & Dragons, tvůrci hry Demeo zase vůbec první D&D ve VR a teď tu máme dalšího adepta. Tentokrát od studia Gameloft Montreal, které stojí za vynikajícím simulátorem života kříženého s adventurou, farmařením a postavičkami z animáků – Disney Dreamlight Valley.

Nová hra tohoto studia ještě nemá jméno, datum vydání ani oznámené platformy, ale dozvídáme se, že půjde opět o simulaci života, tentokrát však s prvky survival her a akčních RPG, to celé navíc v kooperaci více hráčů.

V rámci rozsáhlého univerza Dungeons & Dragons půjde o provařené Forgotten Realms a to je v tuto chvíli skutečně vše, co nám o hře tvůrci prozrazují. Ostatně studio stále hledá posily do týmu z řad 3D animátorů, level designérů, tvůrců postav, prostředí a další umělecky založené duše, takže vývoj je v plném proudu.