Tvůrci Břinku vydali oficiální RPG k seriálu Dračí princ. Hrajte zdarma s nevídanou podporou online nástrojů

11. 7. 2023 14:12 | RPG | autor: Michal Krupička

Seriál Dračí princ, který si na ČSFD drží solidních 84%, začal na Netflixu vycházet už v roce 2018 a momentálně se chystá jeho pátá řada. Seriál vypráví o světě Xadia, který je plný magie. Lidé ale naruší jeho rovnováhu, když začnou využívat temnou magii, která čerpá životní sílu z ostatních bytostí. V důsledku toho se kontinent rozdělí na dvě poloviny: Na jedné žijí lidé a na druhé elfové a draci.

Lidský temný čaroděj Lord Viren zavraždí krále draků Avizanduma a údajně zničí vejce jeho nenarozeného dědice – Dračího prince. Příběh začíná ve chvíli, když se dva lidští princové setkají s elfskou vražedkyní Raylou a společně se vydávají na výpravu přes celý Aaravos.

Prostě epické fantasy jako vyšité. Za jeho vznikem navíc stojí Aaron Ehasz, který se podílel na Avatarovi: Posledním vládci větru a Justin Richmond, který režíroval videohru Uncharted 3. Není se tedy čemu divit, proč je seriál populární.

Studio Dire Wolf teď vydalo TTRPG pro tento svět s názvem Tales of Xadia: The Dragon Prince Roleplaying Game, které pohání Cortex systém, jež je známý z her podle seriálů a filmů. Používá ho třeba Serenity Role Playing Game podle Firefly, Battlestar Galactica Role Playing Game, Supernatural Role Playing Game podle Lovců duchů či Smallville a Marvel Heroic Roleplaying.

zdroj: Dire Wolf

Sytém používá ke znázornění hodnot místo klasických čísel kostky. Síla postavy je třeba vyjádřená desetistěnkou a jiná její vlastnost jen čtyřstěnnou kostkou. Podle druhu hodu pak hráč hodí kostkami, které se dají využít na specifickou situaci a hody sečte.

Zajímavé pak je, že postavu netvoří jen její dovednosti, vlastnosti a schopnosti, ale i vztahy, pohled na svět a další charakterové rysy. Navíc se jedná o systém, který se zaměřuje hlavně na vyprávění a vytváření filmových momentů. Víc než ke klasickému D&D se proto dá přirovnat spíš k Tales from the Loop nebo Městu mlhy.

Takže máme RPG na prověřeném systému, podle slavné značky a od známého vydavatele (pravda, spíše deskových her ze série Břink!, ale i tak). Ale víte, co je na tom všem nejzajímavější? Že je dostupné zadarmo!

zdroj: Dire Wolf

Celý ilustrovaný handbook, který má přes 300 stran, si můžete přečíst tady a rovnou si ho stáhnout v PDF verzi. Dostanete tak kompletní popis světa Dračího prince, pravidla pro hráče i vypravěče, bestiář i první kampaň. Web dále nabízí i přehledný nástroj na vytváření postav a předpřipravené hrdiny.

Postavu pak můžete používat přímo v nástroji, případně si ji jediným kliknutím převést do listiny v PDF. Nechybí ani jednoduchý klient na hraní a házení kostek uzpůsobený i na tablety. Navrch tvůrci ještě přihazují dvojici dobrodružství Lost Oasis a The Tale of the Gloaming Glade, které jdou také stáhnout v PDF.

Nechybí ani kratší verze pravidel na představení světa a systému. Přesto fanoušci fyzických verzí knih nepřijdou zkrátka. Ilustrovanou bichli můžete zakoupit přímo na stránkách vydavatele za v přepočtu 1 200 korun plus poštovné.

Tales of Xadia jsou fantasy RPG, které se zaměřuje na postavy, vyprávění jejich příběhů a vzájemné vztahy. Vypadá velice pěkně, drží se své licence a zároveň vznikalo s podporou a přispěním fanoušků. To, že je zdarma, a navíc s podporou robustních online nástrojů, je až k neuvěření. Zkusit vstoupit do světa Dračího prince tak nebrání nikomu, ať už předlohu zná, nebo ne.