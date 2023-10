Studio Evil Genius žaluje Netflix kvůli zrušení téměř hotového RPG podle filmu Rebel Moon

4. 10. 2023 12:44 | RPG | autor: Michal Krupička

Netflix už před nějakou dobou navázal spolupráci s režisérem Zackem Snyderem, díky níž vznikl film Armáda mrtvých, který na rozdíl od jeho přechozích děl jako 300: Bitva u Thermopyl nebo Strážci (Watchmen) nedopadl vůbec dobře. Teď z této spolupráce vzejde velkolepé dvoudílné sci-fi Rebel Moon, které cílí na to být novým Star Wars.

Snímek mělo doprovodit stolní RPG od studia Evil Genius Games, které v tomto oboru není žádným nováček. Jeho systém Everyday Heroes zprostředkoval pravidla třeba pro King Konga a Pacific Rim. Díky tomu má studio praxi s licencovanou tvorbou, s čímž měl ostatně sám Snyder velké plány, když se ve smlouvě projektu Rebel Moon rovnou počítalo se stolním RPG, které by rozšiřovalo svět za hranice filmu a otevřelo tak prostor dalším produktům.

Evil Genius podle svého prohlášení vytvořilo nástřel hry včetně hratelné ukázky a potencionálních příběhových linek, z čehož byli jak Snyder, tak i Netflix velmi nadšení, takže práva na vytvoření oficiální adaptace byla na světě. Když pak studio začátkem roku 2023 začalo na pravidlech pracovat, byl mu poskytnutý scénář k filmu, několik hrubých náčrtů vesmíru a ukázky grafického zpracování.

Čeho se mu ale moc nedostalo, byly další detaily pozadí příběhu, popisy mimozemských ras a širší náhled na celý vesmír. Studio dle svého prohlášení vytvořilo takzvanou bibli tohoto světa, v níž na 228 stranách doplnilo chybějící kousky skládačky a pro celý vesmír Rebel Moon vytvořilo příběh. Původně tento dokument měl sloužit jen jako interní směrnice, ale Netflixu a Snyderovi se zalíbil natolik, že ho chtěli zapojit do oficiálního připravovaného univerza, které kromě filmů počítá s knihami, komiksy a animovanými seriály.

Sám Snyder v podcastu Nerd Queens prohlásil: „Nejsem si jistý, jestli bych o tom vůbec měl mluvit, ale RPG, na kterém pracujeme, je doslova šílené, neskutečně imerzní, intenzivní a obrovské. Vždycky jsem chtěl dělat něco jako RPG. Mohli jsme to zpracovat v určitém měřítku nebo v doopravdy šíleném. Nakonec se ukázalo, že měřítko bude pro nás doopravdy to šílené.“

Evil Genius Games upozadilo ostatní projekty, aby stihlo připravit příručky k premiéře filmu Rebel Moon, která je plánovaná na 22. prosince tohoto roku. Nakonec se mu podařilo vytvořit příručku pro vypravěče i hráče, které měly dohromady téměř osm set stran a v květnu začaly poslední editace.

O několik týdnů později ale přišla stopka. Netflix prohlásil, že studio porušilo jejich důvěru a celá pravidla zrušil. Co tedy stálo za koncem do té doby tak idylického partnerství? Podle oficiálního vyjádření je to ukázka obrazů z RPG, která skutečně proběhla.

Studio během obchodní show GAMA ukázalo obrazy z knih maloobchodníkům a distributorům proto, aby se začal budovat zájem o hru, který by pomohl prodejům při vydání. Podle Evil Genius ale o porušení nešlo, jelikož Netflix o tom věděl, neprotestoval, a dokonce měl na prezentaci hry obchodníkům své dva zaměstnance. Podle žaloby, kterou Evil Genius Games podává proti Netflixu, ale pravý důvod přišel krátce po zrušení pravidel.

Netflix se totiž podle studia pokusil odcizit vytvořenou bibli světa s tím, že se jedná čistě o jeho majetek a Evil Genius na něj nemá žádná (ani umělecká) práva. V žalobě se uvádí, že hlavním důvodem zrušení projektu kvůli údajnému úniku informací bylo právě to, aby se Netflix dostal k dokumentům a mohl s nimi zacházet dle svého uvážení, například hru vydat a nemuset za ní studiu zaplatit ani korunu. Netflix prý nabídl studiu víc než jeden milion korun, aby nechalo celou situaci na pokoji, svou práci mu přenechalo a přátelsky odešlo.

Vzhledem k tomu, že je žaloba na světě, se Evil Genius s takovou nabídkou nespokojilo. Jelikož Netflix není Hasbro, aby na ně poslal Pinkertony, bude pravděpodobně čelit žalobě u soudu, pokud by nedošlo k nějakému rychlému vyrovnání. Evil Genius požaduje buď obnovení spolupráce a vydání hry pod jeho křídly, nebo kompenzaci z ušlých „značných“ zisků, které očekávalo od vydání RPG. V době psaní článku nemáme informace o tom, že by se k celé situaci Netflix vyjádřil.