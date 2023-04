Wizards of the Coast v naprosto přehnané reakci poslali bezpečnostní firmu Pinkertons přímo k Youtuberovi domů

26. 4. 2023 16:46 | Deskovky | autor: Michal Krupička

Představte si, že máte svůj Youtube kanál, kde se zabýváte karetní hrou Magic: The Gathering. Objednáte si novou edici March of the Machine, abyste měli o čem točit a místo toho dojde March of the Machine Aftermath. Tedy novější edice padesáti karet, která ještě vůbec nemá být zveřejněná, natož posílaná mezi lidi.

Co uděláte? Ozvete se do obchodu, aby omyl napravil? Necháte si karty doma jako takovou raritu? Nebo o tom natočíte video, které má potencionál získat hromadu sledujících, protože je to fakt pecka? Youtuber známý jako Oldschoolmtg vybral možnost číslo tři. Jenže to, co přišlo potom, rozhodně nečekal.

Podle jeho slov totiž během ranního uploadu dalšího videa někdo zazvonil u vstupních dveří. Když přišel ke dveřím, zjistil, že jeho manželka již otevřela dvojici agentů z nejstarší detektivní agentury v Americe – Pinkertons. Fungují už od roku 1850 a účastnili se třeba lovu na slavné bandity Butche Cassidiho a Sundance Kida, rozbíjeli stávky odborů a prostě jde o tvrdé chlapíky.

Z nedávné historie se třeba ukázalo, že je roku 2020 najal Amazon, aby infiltrovali dělníky ve skladištích, kde hledali známky odborové činnosti. V tom samém roce jimi najatý člen ochranky zastřelil protestujícího Lee Keltnera v Denveru. Pinkertoni mají prostě jméno a rozhodně je nečekáte u sebe na dvorku. Ostatně i jejich popularita v popkultuře je velká. Od videoher, přes filmy až po knihy.

Každopádně podle slov Oldschoolmtg jeho ženu pořádně vyděsili. Slova o ukradeném zboží a hrozby vězením z jejich úst určitě působily víc než důvěryhodně. Oldschoolmtg se pro Kotaku svěřil s tím, že mu Pinkertoni vyhrožovali nejen až deseti lety vězení a pokutou ve výši 200 000 dolarů (tedy asi 4 a čtvrt milionu korun), ale také tím, že pokud s nimi nebude on i jeho žena spolupracovat, zadrží je v domě a zavolají okresního šerifa, načež prohledají celý dům a budou vyžadovat účtenku ke každé kartě, kterou tam najdou. Těch má Youtuber podle svých slov přes milion...

Youtuber naštěstí celou situaci zvládl vysvětlit spolu s tím, že karty neodcizil a odevzdal je. Podle jeho slov prostě došlo k omylu. Obchod, ze kterého karty kupoval, se specializoval hlavně na jiné produkty a prostě se spletl.

Ono se možná není čemu divit. MtG produktů je ostatně přespříliš a vychází s takovou kadencí, že i fanoušek má často problém se zorientovat. V názvu nové a novější edice se navíc změní jen jedno jediné slůvko. Youtuberova videa byla na žádost studia Wizards of the Coast (WotC) stažená a návštěva Pinkertonů firmou potvrzená. Takže kde je problém?

Vlastně by asi nebyl nikde, kdyby WotC poslalo třeba mail, dopis, právníka nebo i policii, která by měla celou záležitost prošetřit. Pinkertoni jsou ale docela silný kalibr, navíc bez pokusu o předchozí kontaktování běžnější cestou. Stejně tak jako někoho rovnou obvinit z krádeže bez jakéhokoliv vyšetřování. Ostatně novinářka Linda Codega, která se postarala o velkou část informací o celém problému kolem nových licencí D&D, které také spadá pod WotC, je už na stopě. Podle jejího posledního Tweetu shání informace o tom, zda společnost používá takové metody častěji ať už proti fyzickým osobám nebo firmám.

Pokud vás zajímá vyjádření samotného Oldschoolmtg, najdete ho v jeho videu s názvem The Aftermath of The Aftermath … Everything Is Gone! … Magic The Gathering Discussion MTG MOM MAT, v němž zmiňuje, že po prvním kontaktu byli pracovníci Pinkertonů uctiví, stáhnul svá předchozí videa a obdržel od WotC i omluvu.

Až poté se ale dozvěděl, že Pinkertoni se ho pokusili zastihnout ve chvíli, kdy nebyl doma, a tak obráželi sousedy a domáhali se u nich informací. Dozvěděl se to od samotných vyděšených sousedů a nyní to vypadá, že už mu konečně došla trpělivost s tímto nesmyslně drsným přístupem a začíná přemýšlet, co by s tím tak mohl udělat. Pokud se o jeho dalších krocích chcete dozvědět mezi prvními, stačí sledovat jeho kanál.

Ostatně sledovanost jeho kanálu se od uveřejnění videa (a následného incidentu) samozřejmě raketově zvedla. Jenže to stejně nikoho neopravňuje k poslání někomu domů soukromou bezpečnostní firmu s historií, která rozhodně není bez násilí a přešlapů. Navíc bez předchozích ověření toho, co se doopravdy stalo. Wizards of the Coast mají za poslední dobu už víc než dost pošramocenou pověst a tohle je jen dalším špinavým střípkem o fungování a praktikách této společnosti.