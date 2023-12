Starter set RPG Jeden prsten je konečně skladem! Prozkoumejte Kraj v kůži hobita

11. 12. 2023 9:54 | RPG | autor: Michal Krupička

Na překlad slavného RPG Jeden prsten od Free League hromada fanoušků hry i samotného Pána prstenů čeká jako na druhé Vánoce. A konečně je tu! Přestože se vám do rukou nedostane plná verze pravidel, tak úvod do hry (starter set) by pro spoustu z nich mohl být stejně vítanější. Je to totiž krabice připravená tak, aby každý mohl bez většího zdržování hrát a vyzkoušel si mechaniky a hraní v té nejdostupnější formě.

Zajisté je to vhodný start i pro nováčky na poli RPG, nicméně i staří harcovníci určitě ocení obsah krabice. Něco je příjemné doplnění přichystaného příběhu, zatímco další prvky využijete i s plnohodnotnými pravidly. Jsou tu tři sešity: úvodní pravidla, popis Kraje a předpřipravené dobrodružství, které vás vezme na výpravu v kůži hobitů.

Nechybí ani osm předpřipravených postav a mapy Kraje a Eriadoru. Kromě toho jsou tu ještě karty s výbavou a rolemi, které se dají použít i v plné verzi hry. Celek uzavírá sada šestistěnných a dvanáctistěnných kostek s motivem hry. Zkrátka kompletní balíček s nachystanou hrou, kterou se stačí naučit a jde se prozkoumávat Středozem.

Tento úvod do hry Jeden prsten má doporučenou cenu 2 099 korun, ale teď se dá sehnat i za patnáct stovek a můžete ho tak mít ještě pod stromečkem. Plná verze pravidel v české verzi od Mytago vyjde někdy během roku 2024. A pokud se chcete navnadit, podívejte se na trailer:

zdroj: Mytago