RPG Jeden prsten a z něj odvozená 5e verze se s rozšířením Tales from the Lone-lands podívají do Eriadoru

25. 5. 2023 8:58 | RPG | autor: Pavel Bareš

Když jsem tu tiskovku viděl poprvé, na chvíli jsem si myslel, že se ve Free League museli splést. Tales from the Lone-lands? Rozšíření pro Jeden prsten? To už tady přece bylo, ne? Vždyť jsme to s Vaškem (který právě teď neochvějně maká na recenzi základní hry) přece řešili, ne?

Ale to byla moje chyba lávky. Právě teď oznámené Tales from the Lone-lands, tedy sborník šesti dobrodružství z oblasti Eriadoru, je totiž úplně jiným produktem, nežli již vydané Ruins of the Lost Realm (settingový modul z oblasti Eriadoru). Nicméně na mou obranu, nějaké to zmatení je myslím obhajitelné, obzvláště v případě 5e verze.

Tales from the Lone-lands si totiž můžete pořídit jako doplněk pro Jeden prsten (běžící na vlastním autorském enginu) nebo pro The Lord of the Rings Roleplaying, nedávno vydanou adaptaci Jednoho prstenu do 5e enginu D&D. Adaptace The Tales from the Lone-lands pro 5e verzi hry se pak jmenuje Tales from Eriador, zatímco 5e verze Ruins of the Lost Realm se jmenuje Ruins of Eriador... Uznejte sami, že to s těmi jmény mohli vymyslet o trošičku lépe.

Nicméně pokud si užíváte RPG ze světa Pána prstenů – ať už to, či ono – a rádi byste se do Eriadoru podívali, ode dneška si oba moduly můžete pořídit v online obchodě Free League. V případě Tales from the Lone-lands (respektive Tales from Eriador, hele, vážně, proč proboha?) jde zatím pouze o předobjednávku, ale jak je již u Free League tradicí, jakmile si objednáte hardcover, v mailu vám hned přistane předběžné PDF. A vy se tak spokojeně můžete pustit do hraní v osamělých krajích, zapomenuté říši nebo Eriadoru, jak je libo.