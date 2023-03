Sledujte šestou epizodu hraní City of Mist v podání Legend ze stolu

11. 3. 2023 14:00 | RPG | autor: Redakce ZeStolu.cz

V minulém díle vyprávěcího dobrodružství City of Mist jsme se podívali na to, co dělají naši hrdinové, když se zrovna nesnaží infiltrovat na mafiánské svatby. Téma to bylo pořádně hutné. Šestý díl tak ve srovnání s ním začíná relativně rozverně. Aby taky ne, když nás čekají rozlučky se svobodou.

Zatímco chlapci se vydají na pánskou jízdu do baru Molo 69, Sally a Gwen jsou pozvané na sofistikovanou akci v hotelu Royal Plaza. Jestli ovšem čekáte popíjení a pohodovou zábavu, jste krutě na omylu. Šestá epizoda dobrodružství v City of Mist je totiž nabitá nečekanými zvraty a napínavým závěrem, ze kterého budete nervózně poposedávat na své židli. Navíc se nám začne komplikovat i samotný příběh. Věci totiž nejsou tak přímočaré, jak by se mohlo zdát. Co všechno ale nové informace pro naše hrdiny znamenají?

Jako vždycky se na celou epizodu můžete podívat buď ve videu níže, případně na našem YouTube. K dispozici je rovněž čistě poslechová verze a také nás můžete poslouchat i v podcastových appkách Spotify, Google Podcasty a Apple Podcasts.

zdroj: vlastní video redakce