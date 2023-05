Obvolejte svá společenstva, vychází stolní RPG The Lord of the Rings Roleplaying

11. 5. 2023 11:22 | RPG | autor: Pavel Bareš

Všichni fanoušci blonďatých elfů, zrzavých trpaslíků, svéhlavé bižuterie a druhých snídaní, slyšte, slyšte: Vychází zbrusu nové RPG ze světa Pána prstenů, The Lord of the Rings Roleplaying. Za vydáním stojí švédští kluci a holky z Free League a pokud si teď říkáte „Momentíček, nevydali Free League LotRovské RPGéčko zrovna před rokem?”, Tak to si říkáte naprosto správně, ale je tu jeden klíčový rozdíl.

Aktuálně vycházející The Lord of the Rings Roleplaying je de facto 5e adaptací loni vydané druhé edice The One Ring, která se v roce 2021 stala nejúspěšnějším RPGéčkem na celém Kickstarteru a kterou si budete moct zahrát v češtině jako Jeden prsten díky nakladatelství Mytago.

The Lord of the Rings Roleplaying je jinak řečeno vlastně pro Jeden prsten tím samým, čím je Ruins of Symbaroum pro původní Symbaroum: Přejímá vizi původní hry, jen její autorský systém překlápí do 5e enginu pro ty, které autorský systém The One Ring zvládl odradit.

Z hlediska pravidel je tedy hra kompletně překopaná, styl a pojetí Středozemě a dobrodružství v ní se ale nejspíš valně lišit nebude. Spolu s hlavní knihou vychází rovnou i rozšíření Shire Adventures, které má zřejmě pojmout stejný obsah, jako starter set pro Jeden prsten a… no, dáte-li na mou recenzi, zrovna tyhle hobití skopičiny si asi klidně můžete nechat ujít.

O kvalitách corebooku samotného ale nemáme důvod pochybovat. A vzhledem k tomu, že moc jiných RPGéček ze Středozemě se na trhu aktuálně nevyskytuje, je vydání The Lord of the Rings Roleplaying důvod k oslavám pro mnoho D&Dčkařů, kteří mají Pána prstenů v oblibě. Takže meče, luky a sekery zabalit a nezapomeňte na fajfku s nějakým dobrým kořením. Cesta bude dlouhá a dozajista ji budete potřebovat na své veledůležité misi. Úkolu? Věci!