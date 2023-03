Podívejte se na závěrečný epilog ke hraní City of Mist v podání Legend ze stolu

Příběh City of Mist skončil. Pro některé možná šokujícím způsobem, jiní tušili, že přesně takhle by to mohlo dopadnout. Pojďte se podívat na závěrečnou debatu hráčů, kteří vystoupí ze svých rolí a zpětně proberou, co se jim líbilo, co naopak ne. Kdy tušili, jak se věci mají, a kdy naopak tápali v naprostém prázdnu.