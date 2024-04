Lego přichází se stavebnicí podle Dungeons & Dragons, ve které si dokonce můžete zahrát dobrodružství

9. 4. 2024 13:00 | RPG | autor: Michal Krupička

Oslavy 50. výročí nejslavnějšího RPG Dungeons & Dragons se nezadržitelně blíží a ukazují se další a další produkty, které v nich budou figurovat. Po knize, která ukáže jeho historický vývoj včetně doposud nezveřejněných materiálů, je tu hned další velká spolupráce. Tentokrát s nejznámější stavebnicí na světě – v rámci řady Lego Ideas vyšel set nazvaný Příběh rudého draka.

Už samotný naznačuje, o čem tahle stavebnice o 3 745 dílcích bude. Postavíte si v ní celé detailní dračí doupě a dostanete k němu i osm figurek. Ty navíc nejsou jen pro běžné hraní s Legem či na ozdobu.

Na stránkách Lega si si po přihlášení do Insiders programu můžete zadarmo stáhnout prvky pro platformu D&D Beyond a dobrodružství o dvaceti stranách, které si zahrajete v kulisách své stavebnice. Navíc pro fanoušky Lega, kteří pravidla D&D neznají, je tu i úprava pravidel, aby nepotřebovali dodatečný systém.

Wizards of the Coast a Lego prohlašují set za propojení kreativity a fantasie obou značek. Celá sada je pak označená věkovou hranicí 18, což neznamená, že by snad obsahovala nějaké citlivé materiály, ale jednoduše jde o náročnost stavění. Její cena je pak 8 999 korun, což z ní činí jednu z těch dražších sad, protože třeba ikonický dům z filmu Sám doma ze stejné řady Ideas má o pár kostek navíc a je o 1 500 korun levnější. Za tuhle značku se holt připlácí.