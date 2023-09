Dosud největší rozšíření pro RPG podle Pána prstenů vás vezme do Morie

11. 9. 2023 9:27 | RPG | autor: Michal Krupička

Kdo by neslyšel o Morii, městě uprostřed Mlžných hor? Vždyť se tu střetl Gandalf Šedý s Balrogem, ale jeho historie sahá až do prvního věku k jeho zakladateli Durinovi Nesmrtelnému. Mezi těmito dvěma událostmi se samozřejmě odehrálo mnoho jiných příběhů, bojů se skřety a dalších událostí pro trpasličí národ mnohem osobnějších a bolavějších.

Hlavní je, že Morie dává prostor pro zajímavá dobrodružství, a pokud by něco ve světě Pána prstenů s nadsázkou mohlo připomínat tu pomyslnou kobku, kterou jde parta hrdinů s dobrým srdcem zbavit jejího bohatství, je to právě Morie. Dává naprostý smysl, že si vydavatelství Free League vybralo právě ji jako místo pro dosud největší rozšíření pro obě RPG ze světa Pána prstenů, tedy jak pro Jeden prsten běžící na vlastním systému studia, tak The Lord of the Rings Roleplaying pro 5E.

Moria je kampaňová kniha s poměrně prostou příběhovou premisou. Kdysi bohaté město trpaslíci opustili, nahradili je orkové, goblini a mnohem horší věci. Jenže po bitvě pěti armád padl nespočet orků, takže je čas zkusit štěstí a vypravit se do podzemních síní. Třeba tam zůstal nějaký poklad nebo alespoň kousíček mithrilu. Takže ano, jak se slangově říká: „Jdete vylootovat Morii!“

Snadné to ale nebude. Vaše výprava bude mít rivaly, s čímž pomohou spojenci i patroni. Všichni budou v pravidlech popsaní stejně jako historie slavného trpasličího města. Další nová pravidla se týkají průzkumu podzemí a pohybu v něm a nechybí ani popis nepřátel. Největší část knihy se bude zabývat samotným popisem Morie a toho, co v ní můžete zažít a jaké nástrahy mohou obsahovat jednotlivé lokace.

Kniha popisuje Morii a přilehlé okolí na konci třetího věku, zároveň ale není pokaždé úplně stejná. Jednou může být cílem bájný poklad Uruktharbuna, v jiném případě zase může být už dávno pryč nebo třeba ani nikdy neexistoval. Díky tomu má smysl se do bájného města vypravit víc než jednou a pokaždé zažít docela jiný příběh v jeho halách.

Jak už zaznělo v úvodu, kniha vychází ve dvou verzích – jedna je pro Jeden prsten a druhá pro The Lord of the Rings Roleplaying. Aby se to nepletlo, knihy se jmenují každá jinak. Ta pro Jeden prsten nese název Moria – Throught the Doors of Durin, zatímco ta pro LotR Roleplaying zase Moria – Shadow of Khazad-dûm. Obsahově budou stejné, ale mechanicky samozřejmě přizpůsobené pravidlům daných systémů.

Obě knihy stojí stejně. Za PDF verzi v dobíhající kickstarterové kampani zaplatíte 520 korun a za verzi v pevné vazbě 810 korun, což rozhodně není špatná cena. Navíc je pro kampaň dostupná i speciální edice knih v kožence s vyraženým stříbrným vzorem, která stojí něco málo přes tisícovku. Nejvyšší verze za 2 500 k deluxe edici knihy přihodí i látkovou mapu a tištěný obraz od designérů návrhů pro filmovou trilogii pána prstenů. Poštovné se bude pohybovat od 340 do 500 korun a nebudete muset platit daň.

V době psaní článku zbývají do konce kampaně pouhé tři dny a jen krůček k pokoření hranice 1 milionu dolarů, tedy zhruba 22 milionům vybraných korun. Díky tak vysoké částce se podporovatelům podařilo odemknout šestnáct dodatečných cílů, které obohatí zejména obsah knihy – kultury, významná místa, ale také sólo mód, aby se do hlubin Morie mohli podívat i samotáři. Rozšíření vyjde příští rok v květnu.