Critical Role odehrají one-shot inspirovaný hrou The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

24. 5. 2023 9:06 | RPG | autor: Pavel Bareš

Videoherní svět se aktuálně raduje z příchodu jednoho z nejočekávanějších titulů roku. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je venku druhý týden a všude sbírá nadšené ohlasy u kritiků i hráčů a prodává se rychleji než rohlíky. Jak to ale souvisí se stolním hraním? Takovou milou kuriozitkou pro fanoušky RPG je, že hlavního ultrazáporáka Ganondorfa v ní ztvárnil Matt Mercer, věhlasný game master online show Critical Role. Tam ale propojení s RPG světem nekončí.

Vzhledem k tomu, že se Mercer nejen podílel na tvorbě hry, ale je také obecně dlouhodobým fanouškem série, byla nějaká další spolupráce nasnadě. Nintendo of America tedy zasponzorovalo pro Critical Role jeden one-shot ve stylu Zeldy, ve kterém se hráči pod Mercerovou vypravěčskou taktovkou vydají na dobrodružství do království Hyrule. Taková spolupráce nebude pro skupinu novinkou: Loni tímto způsobem promovali Elden Ring.

I tentokrát nejspíš můžeme čekat, že si Mercer a jeho hráči upraví klasické D&D mechaniky po svém, aby více odpovídaly zdrojovému materiálu. Budou se hráčům zbraně rozbíjet v rukou? Budou si moci při hře montovat vlastní zbraně, vznášedla a trebuchety? Uvidíme, uvidíme.

Kromě Mercera ke stolu zasednou dvě známé tváře z tradičního týmu Critical Role – Liam O’Brien a Marisha Ray, dále dabéři Robbie Daymond, Omar Najam a Emily Axford známá z podcastu Dimension 20. Stream započne na twitchovém a youtubovém kanále Critical Role v úterý 30. května. U nás tou dobou budou nekřesťanské čtyři hodiny ráno, ale žádný strach, můžete celý díl klidně dohnat později.