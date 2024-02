Chystá se oficiální stolní RPG Tomb Raider podle legendární archeoložky Lary Croft

27. 2. 2024 9:09 | RPG | autor: Michal Krupička

Nejslavnější archeoložka videoherního světa dostane své vlastní RPG. Divíte se a přemýšlíte, jak takový materiál zpracovat, aby bylo zábavné a věrné předloze i v rámci hraní s kamarády u stolu?

Odpověď na to není snadná, protože informace, které o projektu zatím máme, jsou docela rozporuplné a dost možná bude záležet na tom, jak se na RPG Tomb Raider: Shadows of Truth, inspirované moderní videoherní trilogií (která začala roku 2013 dílem Tomb Raider, pokračovala Rise of the Tomb Raider a skončila roku 2018 s Shadow of the Tomb Raider), budete dívat.

První dobrou zprávou je, že za knihou bude stát zkušený tým z Evil Hat Productions, který má na svědomí třeba Příšeru týdne a oceňované Thirsty Sword Lesbians. Další dobrou zprávou je, že systém bude stát na principech Powered by the Apocalypse. S tím se pojí třeba to, že hra vás nejdřív nechá vytvořit vaše týmové téma a až zjistíte, proč vlastně hledáte všechny ty hrobky a poklady, přejdete k tvorbě samotných postav.

zdroj: Evil Hat Productions

Jejich úkolem bude najít všechny artefakty dřív než konkurence poháněná sobeckou touhou po vlastním zisku. Každá z potencionálních postav pak bude představovat určité povolání. Je tu třeba učenec, lovec, společník nebo pozměněný. Z ukázek asi nejzajímavěji vypadá právě pozměněný, kterého se dotkla jakási magická síla a dala mu schopnosti.

Tím se dostáváme k největšímu otazníku celého systému. Bude to dobrá hra? Vzhledem k historii studia myslím, že téměř určitě. Fantasie akčních archeologů prostě táhne a houpání se na laně, zatímco opětujete palbu armádě žoldáků, má své kouzlo. Bude to ale dobrý Tomb Raider? To už si moc nedokážu představit.

Tvůrci říkají, že postavy budou určité aspekty Lary Croft, kterou bude možné i potkat, ale asi si za ni přímo nezahrajete. Jenže, co je Tomb Raider bez Lary? Liší se třeba od Uncharted nebo Indiana Jonase? Chápu, že fandové už teď budou tahat pochodně a vidle za tak heretickou myšlenku a rozumím jim. Jen se prostě bojím, aby známá značka nebyla jen prodejním pozlátkem.

Každopádně na další informace budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Hra Tomb Raider: Shadows of Truth si projde crowdfundingem v roce 2025, čemuž bude předcházet veřejné testování, do kterého se už teď můžete přihlásit na stránkách studia.