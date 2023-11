Zadlužený Embracer bude propouštět v deskoherní divizi Asmodee. Ta přitom vydělává miliardy

23. 11. 2023 8:51 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Jestli sledujete dění i ve videoherním průmyslu, asi vám neuniklo letošní velké propouštění z různých společností v důsledku restrukturalizací. Tou pravděpodobně největší prochází skupina Embracer, pod kterou spadají kvanta různých studií včetně Gearbox Publishing, Crystal Dynamics nebo Volition Games (již uzavřené).

Skupina v důsledku strategie, kterou odstartoval krach velkého obchodu, propustila přes 900 zaměstnanců, což v té době činilo zhruba 5 % pracovních sil. Její plány se sice pomalu začínají vyplácet a skupina začala splácet dluh, nicméně změny nakonec dosáhnou i na jejich deskoherní divizi, kterou představuje společnost Asmodee.

Tu Embracer získal v roce 2021 za zhruba 67,5 miliard korun a od té doby společnosti dělá víceméně jenom radost, jež vyvrcholila druhým kvartálem fiskálního roku 2023/24, tedy obdobím od července do září. Jak se totiž z nedávné prezentace finančních výsledků ukázalo (děkujeme webu BoardGameWire), Asmodee se během tohoto období stalo nejvýdělečnější částí celé skupiny.

Znamená to, že odvětví stolní zábavy v rámci skupiny předběhlo aktuálně skomírající počítačové a konzolové hry, stejně jako mobilní zábavu a jiné služby. Řečí čísel se tržby Asmodee v daném kvartálu zvýšily o 25 % na necelých 8,8 miliard korun, zatímco v segmentu PC/konzolových her klesly o 5 % na zhruba 8,4 miliardy korun.

Pro společnost se jedná o docela důležitou zprávu a milník, jenž pouze podtrhuje ziskovost stolní zábavy. O růst se každopádně postaraly především sběratelské karetní hry, tedy distribuce titulů jako Pokémon TCG, Magic: The Gathering či Yu-Gi-Oh! Nicméně lehké navýšení zaznamenaly taktéž deskovky, čemuž pomohly třeba novinky Jízdenky, prosím! Legacy: Legendy Západu nebo nová edice Marvel: Crisis Protocol.

Bohužel ale ani tento úspěch nezabránil tomu, aby v útrobách této divize po vzoru digitálních bratříčků započala restrukturalizace. Během prezentace to potvrdila finanční ředitelka Müge Bouillon. K jak velkým změnám v rámci Asmodee dojde, to zatím není jisté. Ředitelka zatím uvedla, že firma zavedla „komplexní monitorování, které umožní sledovat a naplánovat realizaci úspor“.

Díky zmíněným výsledkům je však pravděpodobné, že se rozsáhlé snižování nákladů uvnitř celé skupiny dotkne divize stolní zábavy o něco méně než v případě počítačových a konzolových her, kde Embracer v rámci šetření zrušil dceřiným studiím celkově 15 rozdělaných projektů.

Co se navíc rozhodně nezruší, je očekávaná sběratelská karetní hra Star Wars: Unlimited, jejíž první set Spark of Rebellion vyjde 8. března. S tímto titulem má Fantasy Flight Games (spadající pod Asmodee) obrovské plány na několik let dopředu. A já se osobně docela dost bojím, aby s tímto projektem nenarazili. Ničím mne zatím nepřesvědčil, abych se na něj vůbec začal těšit. A to mám Hvězdné války opravdu rád.