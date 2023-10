Oficiální kuchařka pro Magic: The Gathering vás zasytí Ajaniho sladkostmi, Garrukovo špízem a „Emrakrullerem“

13. 10. 2023 9:26 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Napadlo vás při nějaké partii Magic: The Gathering, jak by asi zhruba mohli chutnat pokrmy vyobrazené na kartách? Nebo jste všeobecně přemýšleli nad tím, jak asi chutná jídlo, které jí planeswalkeři a jiné existence z tohoto světa? V tom případě už nemusíte dlouho zoufat, protože populární sběratelská karetka dostane svou oficiální kuchařku!

Kniha s dlouhým oficiálním názvem Magic: The Gathering – The Official Cookbook: Cuisines of the Multiverse celkově na 232 stranách v pevné vazbě nabídne více než 70 různých receptů, s nimiž se naučíte řadu jednoduchých svačinek, sladký dezertů i pořádných hlavních chodů. Všechny recepty se logicky inspirují známým fantasy světem, proto se například naučíte, jak vytvořit nekromancerovo těstoviny, wrap na opuštěném ostrově nebo Kajtovo moči.



U každého receptu je jasně uvedené, jak moc náročný je, stejně jako hrubý čas potřebný pro jeho přípravu. Oku mezitím zalahodí doprovodné barevné fotografie spolu s ilustracemi přímo ze hry. První odstavec navíc vždy slouží jako pomyslný příběhový úvod, který čtenáře seznámí se zasazením pokrmu do časoprostoru světa.

zdroj: Wizards of the Coast

Desítky receptů jsou rozdělené tematicky podle světů, které dobře znáte přinejmenším z názvů edic. V sekci Ravnica najdete jídla jako Gruulash, Niv-Fizzit či „příděly boroské legie“, v Dominarii si uděláte čaj z černého lotusu, Kaladesh nabízí lasí slečny Chandry a v Therosu zase servíruje polévku samotná Elspeth. Ale Food token tu zjevně chybí...

Sepsání knihy si vzali na starosti autorky Jenna Helland a Victoria Rosenthal. První je spisovatelka a bývalá hlavní designérka Magic: The Gathering, která se starala o budování světa od setu Shards of Alara až po nejnovější Wilds of Eldraine. Victorii Rosenthal zase můžete znát díky jejímu blogu Pixelated Provisions, kde začala vařit recepty z digitálních her, což vedlo k tomu, že vydala oficiální kuchařky pro série Fallout, Destiny, Street Fighter i Final Fantasy.

Kniha bude v zahraničí uvedená 28. listopadu za cenu 39,99 dolarů. Pokud se poohlídnete po českých obchodech, předobjednávku naleznete i v nich (stále půjde o knihu v angličtině). Většinou se cena pohybuje kolem 800 korun. Jestli si nepotrpíte na papír, můžete si koupit i elektronickou verzi.