Vyzkoušeli jsme pohádkovou edici Wilds of Eldraine pro Magic: The Gathering

13. 9. 2023 17:00 | Deskovky | autor: Jakub Malchárek

Nejpopulárnější sběratelská karetní hra Magic: The Gathering se po čtyřech letech vrací do snového a pohádkového světa Eldraine. Jenže výlet mezi víly, vlkodlaky a kouzelné králíčky je v této již 97. edici o poznání temnější, protože zem pověstí sužuje smrtící kletba čarodějky Eriette, která jakoby z oka vypadla zlé královně ze Sněhurky. Dokonce třímá i kouzelné jablko!

Pomineme-li příběh, ve kterém se vrací staří známí planeswalkeři Will, Rowan a Ashiok, přichází na scénu opět kartičky s mechanikou dobrodružství. Tentokrát mezi nimi najdeme i barevné kombinace jako v případě černo-červené karty Expensive Taste / Decadent Dragon.

Karty dobrodružství se v podstatě čtou jako knížka pohádek: Buď zahrajete nejprve efekt na levé straně karty, a pak na pravé, nebo „příběh“ přeskočíte a zahrajete jenom efekt či nestvůru na pravé straně.

Zbrusu novou mechanikou je schopnost bargain (smlouvat), s níž můžete posílit efekty určitých karet výměnou za obětování artefaktu, enchantmentu nebo jakéhokoliv žetonu. Například kouzlo Beseech the Mirror vám umožní vyhledat v balíku libovolnou kartu a dát si ji do ruky. Pokud ale kouzlo posílíte obětí, a vyhledaná karta stojí méně než 4 many, můžete ji okamžitě zahrát.

Dále tu jsou karty pracující s novými žetony rolí. V podstatě jde o enchantmenty, které danému monstru propůjčují jednu ze šesti předem daných schopností. Může jít o cokoliv od snížení základní síly a obrany na 1 až po bonus k oběma atributům a dovednost trample. Rolové žetony se hodí povětšinou na začátek zápasu, ale skvěle fungují i v synergii s bargain, protože i je můžete obětovat(viz třeba Asinine Antics).

Obětováním předmětů a žetonů ale novinky v pohádkovém setu nekončí. Schopnost celebration těží z hraní alespoň dvou permanentních karet za kolo. Například Raging Battle Mouse už v základu snižuje každou druhou zahranou kartu o 1 manu, navíc díky celebration do konce kola posiluje sebe nebo ostatní potvory. Jen zkrátka musíte z rukávu sypat neustále nová monstra, artefakty či enchantmenty.

Na setu se mi obzvlášť líbí, jak pracuje s tematickými balíčky, byť bych si přál, aby trochu více zamával s metou. V té je totiž stále přetlak mono black balíků, protože Sheoldred, the Apocalypse je pořád nesmyslně silná karta, která hrozivě trestá veškeré balíky pracující s dobíráním více karet za kolo.

Ale možná to je jenom čistě subjektivní pocit, protože jsem se do Wilds of Eldraine rozhodl vykročit právě s vílím modro-černým balíčkem, kterému dominuje vílí král Talion. Po tom, co jsem edici March of the Machine prosvištěl s bílo-červeným equip balíkem, který těží z opětovného hraní karet se schopností For Mirrodin!, jsem měl chuť na něco trochu přímočařejšího, rychlého a otravného.

Před čtyřmi lety jsem v Aréně slavil úspěch s balíkem, který se točil kolem opětovného lízání karet, které posilovalo Faerie Vandal. Wilds of Eldraine mi do ruky přihrály krásné tematické chuťovky jako Talion's Messenger a Obyra, Dreaming Duelist a nápad na můj první „eldrainovský" balík byl na světě. Byť lízání více karet za kolo dost bolí, pokud je ve hře právě výše zmíněná Sheoldred, jsem většinou schopný efektivně countrovat díky skvělému Spell Stutter, který je mému balíku šitý na míru.

Samozřejmě od vydání neuplynul ani týden, takže ještě potrvá, než karetní maniaci přijdou se strategiemi a decky, které potenciál Wilds of Eldraine využijí naplno. Zatím ale působí spíš jako zajímavé doplnění už existujících balíků, než závratné překopání strategií a takové salto, jaké předvedl například Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms.

I přes to ale v Areně narazíte na zeleno-bíle žetonové balíky, kterým vládne Pollen-Shield Hare a samozřejmě hutnou porci zajímavých karet dostávají už i tak otravné a početné mono red balíky.

Čím si mě ale edice Wilds of Eldraine okamžitě získala (stejně jako před čtyřmi lety edice Throne of Eldraine), je nádherná pohádková stylizace. Jednak Wizards of the Coast opět vytvořili krásné alternativní podoby karet (například tahle pro Horned Loch-Whale) a zároveň se zjevně inspirovali v Pohádkách bratří Grimmů a dalších pověstech.

Protentokrát znatelně ubylo karet inspirovaných v artušovských legendách a set se mnohem víc zaměřuje na báje a bajky germánského a slovanského folkloru. Pokud v popularitě dorovná Throne, půjde navíc opět o zajímavou příležitost pro sběratele a karetní investory.