Videoherní série Halo se zhmotní jako figurková deskovka od tvůrců stolního Hellboye, Worms či Kings of War

5. 1. 2024 16:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Videoherní série Halo je s námi již přes dvě dekády. Její poslední díl od 343 Industries s podtitulem Infinite jste si poprvé mohli zahrát koncem roku 2021 a v následujícím roce jste se zase mohli podívat na první řadu seriálu, který bude pokračovat již 8. února. Letos se k tomu přidá ještě válečná deskovka s figurkami od vyložených odborníků.

343 Industries spolu s deskoherním studiem Mantic Games oznamují stolní adaptaci, která v tuto chvíli ještě nemá ani jméno, takže nevíme, zda bude vyloženě vycházet z konkrétní videohry, obsáhne je všechny, nebo si půjde úplně vlastní cestou.

Nicméně víme, že půjde o týmovou bitvu figurek, mezi nimiž nebudou chybět Sparťané tyčící se do výšky 40 milimetrů. Zároveň jsme už teď ubezpečovaní, že hra zamíří již letos v září rovnou do obchodů a vyhne se tak crowdfundingové kampani a zdlouhavému vyčkávání.

„Hráči se novým a zvláštním způsobem zapojí do akce ve chvíli, kdy se na stole odehrává přestřelka, zatímco se Sparťané pohybují z krytu do krytu. Máme před sebou napínavou kompetitivní hru od nadšeného týmu talentovaných sochařů, umělců a designérů, kteří vybudovali neuvěřitelný zážitek v univerzu Halo,“ nechal se slyšet Ronnie Rentorn, šéf a zakladatel studia Mantic Games.

Pořádné představení hry včetně ukázky figurek dostaneme 1. března, ale už teď se dá vytušit, že pravděpodobně nepůjde o příběhovou kampaňovku, ale spíš o skirmishovku s možností budovat si vlastní tým vojáků, možná s volným pohybem po plánu plném terénu.

Mantic ale umí obojí a má bohaté zkušenosti s licencemi. Stojí mimo jiné za skvělou deskovkou Hellboy a chystá deskovku The Worms, zároveň hodlá oživit figurkovku The Walking Dead a dlouhodobě provozuje úspěšné válečné hry Firefight, Deadzone, Armada či Kings of War, která vždy stála jako alternativa pro fantasy Warhammeru.