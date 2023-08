Po zuby ozbrojení červíci v deskoherní adaptaci série Worms dobývají Kickstarter

31. 8. 2023 8:58 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Už začátkem června odhalila společnost Mantic Games chystanou stolní adaptaci kultovní videoherní značky Worms. V té době jsme ale věděli pouze to, že desková hra se stane součástí oslav 30. výročí značky a během letošního roku dojde na spuštění crowdfundingové kampaně, ze které se dozvíme více informací. Tento čas konečně nastal, takže všichni zájemci mohou vyrazit na průzkum stránky na Kickstarteru.

Zde mimo jiné zjistíte, že Worms: The Board Game je v základu určená pro 2 až 4 hráče, kterým jeden zápas zabere zhruba 45 minut. Deskovka pak slibuje zážitek velice věrný své předloze. Na začátku si „vygenerujete“ a složíte mapu z hexových políček, vytvoříte si svůj tým červíků, získáte startovní zbraně a následně se vydáte do nekompromisních soubojů, v nichž je vaším úkolem eliminovat soupeře.

Dodatečnou vrstvu zábavy i taktiky nabízí pohyb po mapě, kde sbíráte krabice s další výbavou i silnějšími zbraněmi. Veškerá udělátka jsou reprezentovaná kartami, na nichž je jasný popis daných schopností. Tvůrci dokonce do hry zakomponovali prvky zničitelného terénu, který se může ponořit do vody ve chvílí, kdy inkasuje tři „výbušné“ útoky.

zdroj: Mantic Games

A vzhledem k tomu, že na konci balíčku zásob čeká karta náhodně vybrané náhlé smrti, jde stále o souboj s časem, který odmění ty nejlepší. Tvůrci se současně chlubí tím, že adaptace zachová výraznou volnost v herních režimech. Jakmile vás základní pravidla omrzí, můžete si dle libovůle upravit jednotlivé prvky, jako je délka hry, vítězné podmínky a přidat různé pomocníky.

Vážná zájemci by si neměli nechat ujít probíhající kampaň. V průběhu roku 2024 se Worms: The Board Gamesice podívá do volného prodeje, ale edice z Kickstarteru přináší hned několik zajímavých bonusů. Místní varianta za 2 250 korun skrývá rovnou 45 malých figurek (oproti 16 v edici určené pro obchody), plastové kusy terénu, rozšíření pro 5 až 6 hráčů a extra komponenty. Vyložení nadšenci mohou utratit rovnou 3 350 korun, za které dostanou ještě dva nové druhy políček, tři art printy, neoprenovou podložku, misku na kostky a bonusový set kostek.

Peněz to přirozeně není málo, proto by roli útěchy mohla sehrát skutečnost, že v těchto cenách je již zahrnutá i daň. Za poštovné si naopak připlatíte 420 až 480 korun. V případě, že přípravy půjdou podle plánu, by hra měla podporovatelům dojít během srpna 2024.