Vánočního výprodeje na Steamu se účastní i zástup deskovek

23. 12. 2022 11:43 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Obchod s digitálními hrami Steam pořádá jako každý rok vánoční výprodej, v němž nemohou chybět ani digitální adaptace stolních her a hry, které sice nejsou adaptacemi, ale ve svém jádru se deskovkami silně inspirují.

Slevové akce se účastní mimo jiné studio Direwolf Digital specializující se na digitální adaptace deskovek. V 50% slevě tak najdete například oceňovanou hru Root, zatímco její rozšíření pořídíte o 30 % levněji.

Z jejich katalogu jsou o půlku levnější ještě hry Sagrada a The Fox in the Forest, zatímco dvě třetiny z obvyklé ceny ušetříte na hrách Nájezdníci ze severu a Yellow & Yangtze. Jejich nabídku završují hry Wings of Glory s 20% slevou a Divukraj s 15% slevou.

V rámci výprodeje na Steamu jsou ale i další deskovky ve slevě. Jmenovitě například Gloomhaven, který šel o 30 % dolů, Duchové ostrova slevili 32 %, Na křídlech je o 40 % levnější, Mars: Teraformace o 50 %, Scythe o 60 % a rovných 90 % ušetříte na superhrdinské kooperaci Sentinels of the Multiverse.

Nechybí ani populární platforma Tabletop Simulator, která vám za půlku umožní odehrát nepřeberné množství deskovek. Z dalších her, které jsou stolní zábavou jen inspirované, jmenujme například skvělý karetní roguelike Hand of Fate 2, famózní hru Dorfromantik, další výbornou roguelike karetku Tainted Grail: Conquest, Cultist Simulator, Gwent: Rogue Mage, Wartile, Faeria a mnoho dalších.

Akce trvá až do 5. ledna.