V rozšíření Apocalypse pro stolní Assassin's Creed po vás půjde vražedkyně s Jablkem ráje

1. 5. 2023 15:51 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Zatímco Blackfire připravuje české vydání kooperační deskovky Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice, tak původní vydavatel Triton Noir už se pomalu chystá na spuštění kampaně pro velké rozšíření Apocalypse. O něm jsme už psali v samostatném článku, ale pro pořádek připomeneme, že nabídne novou rozlehlou kampaň, která vás zavede do Kambodžského království. To znamená zcela nové prostředí, odlišný přístup k průběhu kampaně a samozřejmě nové nepřátele, kteří byli v uplynulých dnech blíže představení.

Už z původních zpráv se vědělo, že v expanzi budete pronásledovat odpadlého asasína, který kuje nějaký zlotřilý plán. Nyní se dozvídáme, že tento vrah bude ve skutečnosti vražedkyně jménem Isabel. Ta bude navíc pekelně nebezpečná, jelikož vlastní artefakt Jablko ráje, s nímž dokáže ovládat mysl druhých i samotné prostředí. I proto se ostatním jeví jako tři metry vysoká, evidentně dosti emancipovaná žena.

Isabel bude představovat jednoho z bossů čekajících na vás v džungli. Druhým je obří had Sesha, jenž má hlad a je schopný se schovat pod zem a naše hrdiny přepadnout zcela nečekaně a ze zálohy. Ovšem každý správný zlosyn potřebuje i své věrné pohůnky, které zde zastoupí trojice řadových nepřátel – Stalkers, Vipers a Furies.

První jsou běžné lučištnice nahrazující kušišníky z původní hry, zatímco další dvě už patří do řad elitních nepřátel. Vipers jsou vybavené dvojicí indických otrávených dýk katar a bytelným portugalským brněním, zatímco Furies jsou nebezpečné infiltrační jednotky, které díky své kradmosti a speciální skryté čepeli dokáží překvapit i toho nejostřílenějšího zabijáka. Jejich brnění jim ale příliš ochrany nepřináší.

Společně s těmito detaily Triton ještě uveřejnil oficiální upoutávku, která je přiložená i v tomto článku. Zároveň se v galerii výše můžete pokochat nově představenými nepřáteli. Třeba zmíněný boss Sesha bude pořádný macek. Studio dále prozradilo, že blížící se kickstarterová kampaň již dosáhla 3 000 sledujících, což znamená, že byly odemknuté všechny předběžné bonusy, jimiž jsou nové karty událostí, mapové díly a kostky jedu. Avšak s ohledem na kampaň mají tvůrci i jednu negativní zprávu.

Web Dicebreaker sice informuje o tom, že spuštěná by měla být někdy koncem května, ale v oficiální zprávě stojí, že se její start trochu oddálí. Je to kvůli tomu, že doručovací služba Fedex ztratila zásilku vyrobených figurek, které se musejí vyrobit znovu. Proč ale taková věc zdržuje kampaň? Protože figurky jsou součástí prototypu, který budou autoři zasílat tvůrcům obsahu pro recenze, které jsou klíčovou součástí každé kampaně. Takže aby všechno proběhlo podle plánu a tito tvůrci měli dostatek času na vytvoření svých recenzí, musí se kampaň odložit.

Jistým zlehčením této situace ale může být skutečnost, že v rámci chystaného Kickstarteru bude možné pořídit obsah z původní kampaně, a to včetně exkluzivit. Pokud vám tedy příliš nevoní běžná verze základní hry mířící do obchodů, v níž je naprostá většina figurek nahrazená kartonem, máte šanci získat něco navíc. Důležité ale je, že pro hraní Apocalypse je zapotřebí vlastnit aspoň nějakou základní krabici.