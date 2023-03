Assassin's Creed: Brotherhood of Venice zavede hráče v novém rozšíření do jihovýchodní Asie

15. 3. 2023 13:36 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Assassin's Creed: Brotherhood of Venice patří podle BoardGameGeeku mezi ta nejlepší převedení videoherních sérií na stůl vůbec, o čemž se brzy budete moct přesvědčit i díky české verzi od Blackfire. Zábavná kooperační příběhovka zdárně využívá známých propriet a šikovně je převádí do zážitku, který se v silné deskové konkurenci neztratí. Hra navíc byla dost úspěšná na to, aby se její vydavatelství Triton Noir rozhodlo domluvit s Ubisoftem na prodloužení licence, díky čemuž letos na Kickstarter dorazí nové rozšíření Assassin's Creed: Brotherhood of Venice – Apocalypse.

To se opět bude odehrávat v období renesance, avšak hráče přenese daleko od známé Itálie, a to směrem na východ. Tentokrát se totiž podívají do nehostinných končin Kambodžského království. Sem vyrazí partička ze základní hry či z rozšíření Roma, kterou ještě navíc doplní Shao Jun, tedy postava, jež se objevila ve videoherním spin-offu Assassin’s Creed Chronicles: China a od té doby se stala nedílnou součástí světa. V tomto nehostinném prostředí pak budete stopovat a snažit se chytit odpadlého assassina v rámci tuctu nových vzpomínek plných akce i zvratů.

Časově se rozšíření odehrává několik let po základní hře, což znamená, že Ezio už je příliš starý, aby mohl vyrazit na takové dobrodružství. Proto ho v roli vedoucího vystřídá právě Shao Jun, kterou hráči budou ovládat kolektivně.

zdroj: Triton Noir

Hlavní devízou expanze pravděpodobně bude zasazení, jelikož právě tento cíp jihovýchodní Asie se v sérii objeví vůbec poprvé. Dojde na nebezpečnou džungli, rozpadlé chrámy a pořádnou divočinu, zatímco věže nahradí sochy mytické hadí rasy Naga. Samozřejmě nebudou chybět ani noví nepřátelé, vybavení, zbraně, zbroje, schopnosti i události.

Se zasazením se pojí i změny v rámci hratelnosti. Například některé dílky budou obsahovat žetony nebezpečí, na nichž se skrývají právě nebezpečná divoká zvířata, jako jsou kobry a krokodýlové. A zatímco kobra vás může otrávit, což znamená, že bez použití protilátky budete ztrácet životy a k tomu vás připraví o jednu akční kostičku, tak krokodýl vás znehybní. Ale některá zvířata vám naopak budou pomáhat.

zdroj: Triton Noir

V džungli také naleznete nové možnosti pro úkryt – koruny stromů a vysokou trávu. Mezi korunami stromů se budete pohybovat za pomoci přitahovacího háku, zatímco vysoká tráva nabízí větší propojené plochy, po kterých je možné se tiše pohybovat.

Důležitou změnou také je, že mezi misemi se nebudete vracet do své základny. Protože se celou hru potulujete v prostředí džungle, naučíte se s novým systémem. V něm se budete pohybovat po regionech a zajímavých místech v rámci otevřené mapy, kde dojde na prozkoumávání ruin, potkávání postav a navštěvování kováren, což bude mít vliv na průběh kampaně a na dostupnost vybavení a událostí.

Assassin's Creed: Brotherhood of Venice – Apocalypse je kompatibilní jak se základní edicí hry z Kickstarteru, tak i s klasickou variantou určenou pro obchody (ta obsahuje jen pár plastových figurek, zbylé nahrazují kartonové, a právě tato edice vyjde česky). Přesné datum spuštění kampaně oznámené nebylo, ale můžete si zakliknout její sledování na Kickstarteru.