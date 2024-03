V české draftovací karetní hře Shrinkopolis lidstvo vyřešilo globální problémy svým zmenšením

19. 3. 2024 14:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Jméno deskoherního tvůrce Ondry Sekaniny jste mohli zaznamenat už během první řady soutěže Den deskovek, kde prezentoval svůj pirátský projekt The Richest Pirate. I když nakonec v soutěži nezvítězil, rozhodně se vymýšlení deskových her nevzdal a nyní je po přípravách zase o krok blíže tomu, aby oficiálně vydal svou prvotinu. Není to však zmíněná pirátská polízanice, ale téměř pohádkové Shrinkopolis.

Od rabujících darebáků s páskou přes oko se autor přesunul do alternativní reality, v níž lidstvo našlo řešení globálních problémů, jako je oteplování, přelidnění a hlad. Jediné, co mu k tomu stačilo, bylo nechat se zmenšit. Jenomže tímto krokem se sice zachránila samotná planeta, nicméně pro lidi to znamenalo postavení se novým výzvám a překážkám, mezi něž patří třeba dotěrný hmyz. Je proto důležitá komunitní spolupráce, aby se v tomto novém světě povedlo vystavět nějaké útočiště.

Takového úkolu se zhostí i samotní hráči, kteří povedou svou komunitu, jež bude budovat to nejúžasnější zmenšené město, krotit zvířata a bránit sladkosti před vosami. Toho se dosáhne pomocí karet, které na začátku svého kola draftujete z kruhové nabídky.

zdroj: Ondra Sekanina

Karty jsou rozdělené do dvou kategorií, kdy jednou rozšiřujete město a získáváte kostky surovin, zatímco u druhé se po zaplacení její ceny/barvy dostanete k různým odměnám, jako jsou vítězné body, vhodné nástroje, ale také zvířátka, jež získáváte v podobě roztomilých dřevěných figurek. Ty nejenže hezky vypadají, ale také fungují jako prvek pozitivní interakce mezi hráči, jelikož jejich položením na kartu jiného hráče zkopírujete její efekt.

Tímto způsobem se odehraje 8 kol, po nichž se vítězem stane ten, kdož nasbíral nejvíce bodů nejen v průběhu partie, ale také za splnění veřejných i osobních cílů. V maximálním počtu hráčů, který se rovná čtyř, by tohle celé nemělo zabrat déle než 40 minut. Naopak je pravděpodobné, že to odehrajete ještě daleko rychleji. Tvůrce má rovněž dobré zprávy pro sólisty, jelikož hra nabídne režim i pro ně.

Jestli Shrinkopolis spatří světlo světa, to se rozhodne už relativně brzy. Kampaň na platformě Gamefound odstartuje 28. května a během jejího trvání si titul půjde pořídit v angličtině, němčině a samozřejmě i v češtině. V případě, že se projekt setká s úspěchem, je autor připravený jej vydat ještě do konce tohoto roku.