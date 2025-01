Tvůrci stolních Wormsů a Halo chystají nové Assassin's Creed

7. 1. 2025 8:45 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Mantic Games je dlouhodobě známé svými válečnými figurkovými hrami v čele s fantasy Kings of War. Má ale v portfoliu i přístupnější deskovky, často pak postavené na licencích. Za zmínku stojí starší Hellboy: The Board Game a v minulém roce dorazily adaptace videoher Worms: Desková hra (v češtině od TLAMA games) a Halo: Flashpoint. V letošním roce se k nim podle všeho přidá nová stolní hra z prostředí videoherní série Assassin's Creed.

zdroj: Mantic Games

Rád bych se rovnou podělil i o nějaké ty detaily, nicméně Mantic hru oznámil jen problesknutím ve videu výše. Můžeme tak pouze fantazírovat, zda půjde spíš o deskovku po vzoru Hellboye a Wormsů, nebo o figurkovku, jak tomu je například v případě Halo a The Walking Dead: All Out War. Bude ale jistě zajímavé zjišťovat, jak moc se bude odlišovat od již existující stolní adaptace Assassin's Creed: Brotherhood of Venice od studia Triton Noir.

To samé video dále prozradilo, že se již poměrně brzy dočkáme nového produktu v univerzu zmiňovaných Kings of War. Novinka ponese název Kings of War: Champions a půjde stále o napínavé bitvy figurek, jen v trochu menším měřítku, tedy hra nezabere tolik místa na stole a nevyžádá si ani tolik času. Prim v ní budou hrát titulní šampioni, tedy hrdinové, kteří budou velet svým jednotkám.

Mantic v neposlední řadě hlásí návrat DreadBallu a to s titulem DreadBall All-Stars. I v tomto případě si na větší představení ještě musíme počkat, ale pokud náhodou nevíte, tak DreadBall je přímou konkurencí Blood Bawlu ze světa Warhammeru a jedná se tedy sice o figurkovou hru, ale místo války se tu řeší sport. No a kromě toho všeho se samozřejmě chystá i nový obsah pro Halo, Epic Warpath a další zavedené hry.