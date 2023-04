The Elder Scrolls i Harry Potter: Shrnutí velikonočních oznámení českých vydavatelství

11. 4. 2023 13:01 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Období Velikonoc je pro mnohé časem rozjímaní a klidu. Avšak nikoliv pro česká vydavatelství, která i v této době přináší slušnou porci novinek ze světa stolních her. Činila se většina jmen na našem trhu a vážně toho není málo, musíme se na to tedy vrhnout hezky postupně, firmu po firmě.

Blackfire

Blackfire patřil mezi ty nejčilejší společnosti. Nejdříve dorazil produkční vzorek Labilních jednorožců pro děti. Tato verze zjednoduší už tak jednoduchou párty hříčku, která navíc přinese roztomilejší a přívětivější vizuál. Ten pravděpodobně potěší nejen ty nejmenší. Navíc jsou místní jednorožci hezky rozdělení do různých tematických segmentů jako hrdinové, vesmír či sport.

zdroj: Blackfire

Dětem se může zalíbit i další představený titul – Jazýčky ven. Jedná se o hříčku, která funguje na podobných principech jako starší Tučňáci. Jenom místo toho, abyste na bázi pexesa hledali barevná vajíčka pod tučňáky, budete kontrolovat barevné jazýčky ufuněných mopslíků. Vydání hry není příliš daleko, protože už se testuje produkční vzorek a za chvíli k nám mopslíci vyběhnou z továrny v Číně.

K těmto dvěma svižným hrám se přidává Dokonalý piknik, chystaná karetní novinka, která vám zabere deset minut. Podobá se stylu titulů Kdo to byl? a Moje zlato!: Na poli 4 kol se pokusíte rozprostřít a vymyslet tu nejlepší piknikovou deku, kde se budou vyskytovat skupiny bodovaných dobrot a vzorů.

zdroj: Blackfire

Ale nebojte, firma myslí i na náročnější hráče. Možná si vzpomenete na to, že koncem února byla oznámená nová verze hry Ethnos, která nese jméno Archeos Society. Ta původní zážitek přenáší do archeologicko-dobrodružného prostředí a celkově ho výrazně mění a obohacuje. Tak přesně tato deskovka vyjde i v českém překladu pod názvem Společenství dobrodruhů, Blackfire už má v rukou její produkční vzorek. A podle prvních zvěstí by to rozhodně mělo stát za to.

Nakonec Kreveťák, od koho jiného než autorů Výbušných koťátek, už míří do vašeho oblíbeného obchůdku. V duchu předchozích projektů studia jde opět o velice jednoduchou hříčku, kterou můžete vzít v podstatě kamkoliv. Snažíte se v ní získat do svého bodovacího balíčku jako první alespoň 10 karet krevet, a to za doprovodu pouhých dvou pravidel – skórujte nebo kraďte. Cena se pohybuje kolem 600 korun.

zdroj: Tlama Games

Rexhry

Ani Rexhry se nenechaly zahanbit a přinesly hned několik zajímavých novinek. První se trefí především do vkusu fanoušků brýlatého čaroděje, protože jde o Harry Potter: Boj o Bradavice – Lektvary a zaklínadla, tedy druhé rozšíření pro kooperativní karetní hru. Jak název napovídá, expanze do titulu přinese míchání lektvarů, zaklínadla, jejichž síla se liší podle vašich životů, a hlavně umožňuje hraní až v pěti kouzelnících (hráčích). Vydání je mířené na konec května a už nyní jsou spuštěné předobjednávky.

Předobjednávky taktéž běží pro Mortum: Středověkou detektivku. Tahle příběhovka, která vás zavede do prostředí temné středověké Evropy, by měla udělat radost snad všem, kdo rádi vyšetřují zapeklité příběhy (celkově se v krabici nalézají tři scénáře). Zážitek by to měl být zhruba na 9 hodin, cena se pohybuje kolem 850 korun a na vydání by mělo dojít také v květnu.

zdroj: Rexhry

Co ale květnové datum nestíhá, je stavitelská hra Vesnička. Česká verze je v přípravě už nějakou dobu a vydavatelství dorazil produkční vzorek, což znamená, že hra na pulty obchodů doputuje někdy v následujících měsících. Už se proto pomalu připravte na to, že budete produkovat suroviny, převážet je na různá místa a následně budovat vlastní malebnou vísku.

No a na závěr zpráva, která potěší všechny biology. Starší rodinná karetka Evoluce: O původu druhů vyjde v nové edici, a to rovnou v češtině (nebylo upřesněné kdy). Nová verze přinese hned několik změn, přičemž tou hlavní je propracovanější vizuální stránka, která vám umožní se pořádně kochat.

Fox in the Box

zdroj: Fox in the Box

U „lišáků“ se všechny novinky docela očekávaně týkaly vyhlíženého obřího projektu The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era. Jak asi z dřívějších zpráv víte, vydavatelství navázalo spolupráci s Chip Theory Games a právě tato novinka z obřího světa společnosti Bethesda má být prvním plodem jejich vzájemného vztahu.

V době oznámení nebylo vše zcela jisté a situace záležela na tom, kolik českých podporovatelů se objeví v rámci aktuálně probíhající kampaně na platformě Gamefound. Dnes už ale je možné s jistotou uvést, že český překlad se opravdu stane skutečností (zatím se našlo přes 266 zájemců). Kdybyste se o hře chtěli dozvědět více, můžete vyrazit na její stránku na „lišáckém“ webu, kam jsou průběžně doplňované dodatečné informace a překlady.

