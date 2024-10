TCG Card Shop Simulator – dojmy z otevření vlastního obchodu s „Pokémony“

8. 10. 2024 17:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Pokud mě a Patrika Hajdu něco spojuje, je to určitě láska k všemožným bizarním videoherním simulátorům. Je cosi lákavého na tom dát si pauzu od epických dobrodružství ve fantazijních světech a zažívat další dávku všednosti. Jako by nám k tomu nestačily naše běžné životy. A musíme se přiznat, že při objevení předběžného přístupu pro TCG Card Shop Simulator nám srdce skutečně zaplesalo. Tenhle zprvu nenápadný simulátor má totiž skoro všechno, co si snad duše náruživého hráče karetních her může přát.

Generická závislost

Nejde o žádný z řady dalších projektů, které na obrazovky převádí všední činnosti. Tohle je soustředěnější a tematičtější projekt, který míří na hráče. Umožní vám si otevřít virtuální obchůdek se sběratelskými karetními hrami. Vaše herní postava se totiž jednoho dne vzbudila, řekla si, že má dost obyčejné kancelářské práce a s ušetřeným 1 000 dolarů se vrhla plnit svůj malý velký sen o tom, že bude rozdávat radost všem karetním závislákům. Honosný nápad, který jistě zní romanticky, ale přesto vyžaduje dřinu a opakující se provádění méně zajímavých aktivit.

Ostatně sám jsem to na vlastní kůži pocítil, a to hned během prvního dne otevření mého obchůdku World of Nexus. Náplň dnů se cyklicky opakuje. Nejdříve musíte nakoupit či doplnit zboží do regálů, nastavit cenu tak, aby zákazníci kupovali ve velkém, ale zároveň jste dokázali zbohatnout, a posléze každého z nich obsluhujete u kasy, kde jim po načtení všech položek a platbě musíte vrátit přesný obnos mincí. A takhle téměř každý den s tím, že prodej vám kromě peněz dá i zkušenostní body, s nimiž se zvětšuje úroveň obchodu a vy se tak dostanete k lepšímu artiklu. Časem dokonce můžete najmout pracovníky, případně expandovat prostory.

zdroj: Vlastní

Jedná se o smyčku, kterou důvěrně znáte z každodenní praxe. Ve videoherní podobě má ale své kouzlo především kvůli tomu, že postup je rychlejší a úspěch více pravděpodobný. Je to kouzlo, které se těžko vysvětluje, ale když vidíte, jak vám dolary za odvedenou práci naskakují na účtu, je to moc příjemné. A stane se z toho postupně droga, podobně jako když otevíráte booster své oblíbené hry ve skutečnosti.

Wolgine, volím si tebe!

Ovšem tahle smyčka by nestačila k tomu, aby lidé u hry strávili desítky hodin. Od toho má TCG Card Shop Simulator hned několik es v rukávu, všechny vytvořené z evidentní lásky autora ke zvolenému tématu a sběratelským karetním hrám. Pro potřeby svého projektu vytvořil vlastní karetní hru, která se jmenuje Tetramon. Jde o křížence Pokémonů a Digimonů, skrze kterého autor elegantně vyřešil komplikaci se sháněním licencí a hru zase o kousek prohloubil.

V předběžném přístupu už teď naleznete přes 1 200 různých karet (jde hlavně o různé varianty), které se skládají ze základní sady a dvou expanzí. Vyobrazují roztomilé příšerky, které mají většinou jednoduché, leč všeobecně pohledné ilustrace. K nim pak autor vytvořil doprovodný merch, obaly i krabičky.

zdroj: Vlastní

Pomyslným žolíkem je, že jednotlivé boostery můžete otevírat, čímž se dostanete ke kusovkám. Těmi si pak lze doplnit svou kolekci v albu, případně se je můžete rozhodnout samostatně prodávat a získat za ně nemalé obnosy. Jejich prodej minimálně z počátku významně doporučuji, jelikož právě ten funguje jako rychlejší cesta k penězům. Tedy samozřejmě za předpokladu, že budete mít štěstí s rozbalováním hodnotných kusů...

Myslet ale samozřejmě musíte i na to, že trh je proměnlivý a ceny za jednotlivé kusovky, stejně jako za ostatní produkty, dokážou docela významně fluktuovat. Na to samozřejmě autor také nezapomněl, tudíž zakomponoval zatím relativně jednoduchou, ale rozhodně fungující ekonomiku. Dle ní se můžete operativně adaptovat a při dobré obchodní strategii dojít k lepším finančním výsledkům.

Připravení na weekly?

Ekonomiku zároveň lze i mírně ovlivnit, a to pořádáním weekly playů a různých turnajů. Protože co by to bylo za TCG obchod bez toho, aniž by si tam mohli zákazníci i sednout a odehrát pár partií své oblíbené hry? Současně si tímto krokem i zajišťujete pasivní příjem, který sice nedosáhne na závratné částky, nicméně se rozhodně neztratí.

Se zákazníky je pak spojený docela roztomilý a žertovný prvek. Všichni dobře víme, že u hraní častokrát trávíme až příliš mnoho času, a tak trochu zapomínáme na osobní hygienu. Proto se může stát, že čas od času k vám zavítá někdo, kdo zapáchá. Takové individuum vám může negativně ovlivnit prodeje, takže je dobré se zásobit hromadou vonných sprejů, jimiž tyto nebohé duše čas od času postříkáte, abyste jejich odér poslali do věčných lovišť a váš obchod voněl jako čerstvý papír.

Abych ale jenom nechválil, TCG Card Shop Simulator má i několik omezení a nedostatků. Vzhledem k měřítku projektu se musíte vyrovnat s tím, že vizuální stránka není pohledná. Modely nejsou moc detailní a opakují se. To je omezení, s nímž u takových her je potřeba počítat a autorovi ho ve skutečnosti nelze ani zazlívat.

Hezké výhledy do budoucna

Zároveň jde stále o předběžný přístup, proto nejsou přítomné všechny prvky a třeba zmíněná herní ekonomika ještě bude potřebovat pár úprav. Do budoucna se však nebojím toho, že by tohle všechno tvůrce nevyřešil. Ostatně od vydání v půlce září vyšlo už několik menších aktualizací, které mnohé vylepšily. Úspěch hry vývojáře evidentně nakopnul a zdá se, že na hře dychtivě pracuje.

zdroj: OPNeon Games

A já se už upřímně těším na další větší updaty, které přidají slibované prvky. Mezi nimi je mimo jiné i možnost si samotné Tetramony přímo zahrát, čímž do hry pronikne další vrstva, která přidá na trvanlivosti. Autor současně chce postupně přinést i další zásobu produktů, a to dost možná i licencovaných. Ostatně první vlaštovka už dorazila v podobě her od Speedrobo Games, kteří se v návaznosti na úspěch ozvali a umožnili tvůrci přidání jejich produktů.

Už v aktuální podobě TCG Card Simulator nabízí hromadu návykové zábavy, která by měla potěšit každého fanouška simulátorů i sběratelských karetních her. Práce je na ní ještě dost, avšak už v této podobě a za téměř směšnou cenu 325 korun se jedná o investici, kterou byste si neměli nechat ujít.