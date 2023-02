Své deskovky se časem dočkají i videohry Apex Legends, Sea of Thieves a Dying Light

22. 2. 2023 9:41 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Trend adaptování videoher do stolní podoby ne a ne pominout. Ve skutečnosti neustále nabývá na síle a neuplyne měsíc, aniž by nedošlo k oznámení mnoha nových adaptací. Teď se jich sešlo rovnou několik, tak si je pojďme postupně představit.

Nejprve tu máme studio Glass Cannon Unplugged, které založili dva veteráni herního průmyslu – autor deskovky This War of Mine Jakub Wiśniewski a bývalý provozní ředitel vydavatelství Phalanx Michał Ozon. Studio zatím vydalo jedinou hru – Frostpunk: Desková hra a včera oznámilo svou další chystanou adaptaci úspěšné battle royale hry Apex Legends.

zdroj: Glass Cannon Unplugged

Apex Legends: The Board Game

Deskovka nazvaná jednoduše Apex Legends: The Board Game nebude určená pro desítky hráčů jako její předloha, ale pouze pro 2 až 4 hráče, protože se soustředí na úplně závěrečný střet posledních zbývajících hráčů v nejužším kruhu mapy.

Má jít o vysoce kompetitivní a strategickou hru s figurkami, v níž se hráči rozdělí na týmy. Budou běhat po mapě, sbírat předměty a samozřejmě útočit. Zároveň se mají dostat ke slovu i mimo své tahy a s pomocí reakčních karet tak zvrátit plány soupeřů.

O moc víc toho o samotné hře v tuto chvíli nevíme. Apex Legends: The Board Game bude vybírat peníze na svůj vznik na Kickstarteru od 17. března a tvůrci už teď hovoří o sezónách. Přestože je nerozvádějí, mohlo by to znamenat pravidelný přísun rozšíření, kde se nabízejí noví hrdinové s jejich figurkami, nové mapy, zbraně, předměty a tak podobně. V samotné kampani se jistě dozvíme první poslední.

zdroj: Glass Cannon Unplugged

Dying Light: The Board Game

Stejné studio má v přípravě ještě jednu hru a opět půjde o adaptaci videohry. Řeč je o deskovce Dying Light: The Board Game, která bude vycházet z obou dílů akční série se zombíky a která je pravděpodobně vzdálenější než Apex Legends, když o jejím Kickstarteru ještě nepadlo ani slovo. Na druhou stranu se prostřednictvím blogu studia dozvídáme první informace o hře samotné.

Půjde o zážitek pro 1 až 4 hráče, kteří se pokusí přežít ve městě Villedoru zamořeném nemrtvými. Hra bude klást velký důraz na dynamický pohyb po městě a jeho průzkum, bude řízená buď samostatnými scénáři, nebo ucelenou příběhovou kampaní a o vašich akcích v nich budou rozhodovat kostky.

S kostkami je zároveň spojený systém vašeho vystavení se nebezpečí, kdy čím více akcí ve svém tahu vykonáte, tím více zombií se po vašem tahu bude hýbat. Tvůrci rovněž nezapomněli další velmi důležitý prvek předlohy, kterým je střídání dne a noci. Více si o něm můžete přečíst na zmíněném blogu.

zdroj: Glass Cannon Unplugged zdroj: Glass Cannon Unplugged

Sea of Thieves

A konečně tu máme jiné studio, které má s adaptacemi videoher velmi bohaté zkušenosti. Mluvím samozřejmě o spíše nechvalně proslulém studiu Steamforged Games, které má na svědomí adaptace jako Dark Souls, Resident Evil, Monster Hunter, Elden Ring či Gears of War. Stejné studio zároveň loni koupilo českou deskovku Euthia.

Britští vývojáři sice svůj další projekt formálně vyloženě neoznámili, ale na svém Facebooku poskytli velmi zjevné vodítko. Text: „Nové dobrodružství čeká, ale na jaké moře nás tato cesta zavede?“ spolu s pirátskou vlaječkou by výběr videoher zúžil na pár kousků jako chystané Skull & Bones, Assassin’s Creed IV nebo Rogue či třeba Port Royal, ale na přiloženém obrázku lze ve velkém logu studia vidět mapu moře s lokacemi, které najdete jen a pouze ve hře Sea of Thieves.

Takže pokud se marketingové oddělení studia nespletlo a nevzalo z internetu náhodnou grafiku a nechtíc tak poukázalo na hru, kterou dělat nebudou, můžeme se s jistotou začít opatrně těšit na stolní pirátské dobrodružství.

Ale co to bude za hru, vlastně vůbec nevíme. Týmový death match? Kooperativní příběhové dobrodružství? Sandbox? Každopádně pirátských her není nikdy dost.