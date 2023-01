Svět plný testosteronu a sarančat ze série Gears of War se dočká své karetní hry

9. 1. 2023 9:53 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Různé deskoherní adaptace známých videoherních značek nejsou žádnou novinkou. Na vašem stole můžete v dnešní době uvítat zážitek z mnoha známých světů, kdy mezi nimi nechybí DOOM, XCOM či Bloodborne, přičemž se k nim již brzy připojí Heroes of Might & Magic III a třeba Elden Ring. A právě s posledním jmenovaným titulem je spojená i nově oznámená novinka.

Za chystaným Elden Ringem totiž stojí společnost Steamforged Games, o které se ve skutečnosti dá říci, že se na podobné adaptace specializuje. V jeho portfoliu tak kromě Elden Ringu naleznete třeba stolní adaptace série Resident Evil, pátého Devil May Cry, Monster Hunter World, Dark Souls či Horizon Zero Dawn. Avšak je třeba říci, že zrovna kvality těchto projektů jsou často spíše diskutabilní a fanoušky lákají převážně na pohledné figurky. Nicméně to by nemělo být případem jejich další chystané hry.

Gears of War: The Card Game je totiž – jak už název napovídá – karetní hra, která bude zasazená do jedné z vlajkových sérií Xboxu (novější díly jsou dostupné i na počítačích). Tato série už od roku 2006 nabízí pravidelnou dávku testosteronové brutální third-person akce, která se může pyšnit pompézní filmovou výpravou, drsným světem, i třeba ikonickou zbraní s podvěsnou motorovou pilou – Lancerem. A ačkoliv série svůj vrchol zažila třetím dílem, tak i další zářezy do pažby zvládnou skvěle bavit, a to včetně povedeného taktického prequelu – Gears Tactics.

zdroj: Steamforged Games

Nicméně zpět ke karetní hře. Ta byla oznámená již v březnu roku 2020 s tím, že vyjít měla ještě koncem téhož roku. Ale zjevně došlo k jejímu odkladu a aktuálnímu opětovnému oznámení. Hra je určená přesně pro dva hráče a stojí za ní Tyler Bielman, který se podílel na několika sériích Magic: The Gathering. Hra nabídne příběhovou kampaň složenou z několika scénářů se specifickými cíli, kdy jednotlivá rozhodnutí, výhry či prohry budou mít jasné důsledky, jež se projeví na průběhu celé kampaně.

Svůj balíček karet si budete tvořit podle vaší libovůle, kdy do něj půjdou umístit různé zbraně, granáty a samozřejmě postavy. Kromě toho si ale také půjde vybrat, za jakou ze stran se postavíte. Můžete se tak postavit za Koalici a vyrazit do akce s Marcusem Fenixem či Dominicem Santiagem, ale jestli se ve vás skrývá bestie, lze sympatizovat i s Locusty a do akce vyslat například drtivého Brumaka. Během akce pak budou hrát klíčovou roli útočné i obranné hodnoty, speciální schopnosti, ale také terén, za který se po vzoru předlohy půjde krýt.

Přestože je studio Steamforged Games zaměřené na hry s figurkami, Gears of War: The Card Game není jejich první karetní hra. Už před lety přišlo s karetní verzí Dark Souls, která je na rozdíl od původní velké deskovky opravdu povedená. Tak doufejme, že i adaptace Gears of War bude bez figurek stát za to. Datum vydání je aktuálně mířeno na rok 2023 bez bližšího upřesnění a půjde o teprve druhou stolní hru s touto licencí. Tou první je výborná dungeon crawler kooperačka Gears of War: The Board Game z roku 2011 od Fantasy Flight Games, která je bohužel dlouhodobě vyprodaná.