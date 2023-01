Superhrdinové z Marvel United míří do filmového multiversa

5. 1. 2023 11:15 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Síla populární značky dokáže dělat divy, kdy i díky tomu se kooperativní karetní hra Marvel United od CMON (u nás vydávána pod taktovkou Blackfire) těší nemalé oblibě. A tak titul, ve kterém se společně s dalšími hráči vžijete do kůže jednoho z mnoha známých hrdinů, jako je Kapitán Amerika, Iron Man či Hulk, s nimiž bojujete proti různým zloduchům (jmenovat můžeme Taskmastera, Ultrona či Red Skulla), už má na kontě hned několik rozšíření, které si můžete zakoupit i u nás. Aktuálně se tak třeba chystá překlad dodatečné krabičky, která vám zážitek obohatí o X-Meny.

Avšak tvůrci rozhodně nelení a pomalu chystají novou samostatně hratelnou expanzi s názvem Marvel United: Multiverse. To tedy znamená, že hlavním tématem tentokrát budou mnohovesmíry, ve kterých je v podstatě možné vše. Samozřejmě se tak lze těšit na několik nových i staronových hrdinů a padouchů.

Mezi potvrzenými postavami tak třeba nalezneme Captain Britain, hrdinnou verzi Lokiho, Ironheart, ženského Black Panthera, Jane Foster jako Mighty Thorku či antihrdinského kosmického Ghost Ridera, zatímco ultimátní hrozbou se stane požírač planet – Galactus. Z výčtu je tak poměrně evidentní, že tvůrci do hry zakomponují především ty postavy, které se objevily ve čtvrté fázi filmovo-seriálového Marvel Cinematic Universe.

zdroj: CMON

Avšak mezi novinkami nejsou pouze další hrdinové a záporáci. Dojde totiž ještě na různé nové mechaniky a pravidla. A právě mezi ně patří i nové karty výstroje, které nebudou součástí balíčku jednotlivých hrdinů, ale rovnou s nimi začnou hru, přičemž nabídnou další možnosti taktiky a vytvoří ještě větší důraz na unikátnost jednotlivých postav.

Také ale dorazí přepracovaný sólový režim. Pokud jste se dříve do hry chtěli pustit o samotě, museli jste ovládat tým tří hrdinů. Nicméně fanoušci volali po možnosti, která by umožnila ovládat pouze jednoho. Tvůrčí tým jejich přání vyslyšel, opět povolal Rugerfreda Sedda a ten vytvořil nový režim, v němž se utká jeden hrdina s jedním padouchem. Abyste však stále měli pocit toho, že vám přátelé kryjí záda, bude do hry zabudován speciální podpůrný balíček, který přinese prvek deckbuildingu. Víc toho ale prozatím nevíme.

Marvel United: Multiverse nemá stanovené žádné datum vydání, jelikož si nejprve musí projít úspěšnou kampaní na Kickstarteru, jejíž start rovněž není známý. Nabízí se samozřejmě otázka, zda se i tento nový produkt dočká české verze. Na zodpovězení této otázky je podle společnosti Blackfire v tuto chvíli bohužel ještě příliš brzy a nezbývá tak než doufat, že to někdy v budoucnu klapne.