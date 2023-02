Studio za „Malými velkými“ hrami chystá velkou deskovku podle seriálu The Last Kingdom

15. 2. 2023 9:13 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Seriál The Last Kingdom od Netflixu (Poslední království) sleduje již napříč pěti sériemi Uhtreda Smělého, Sasa vychovaného Vikingy, který touží po nabytí svého právoplatného dědictví prostřednictvím války o Británii. Pět sérií napovídá, že se jedná o jeden z těch nejpopulárnějších seriálů Netflixu, a tak se nemůžeme moc divit, že se chystá stolní hra na jeho motivy.

The Last Kingdom Board Game oznámilo studio Gamelyn Games z noci na dnešek a fanoušky seriálu jistě potěší, že na hře dělají samí profíci. Studio Gamelyn Games má za sebou velké množství velmi úspěšných her ze série „Malá velká“ (Tiny Epic) a o návrh deskovky podle seriálu se postaral zkušený designér John D. Clair, který stojí za chválenými hrami Dead Reckoning, Space Base či Mystic Vale.

„Britská království jsou ve válce. Mnohé z nich již padly pod nájezdy Dánů a velké království Wessex zůstalo osamocené a vzdorovité pod vedením krále Alfréda. Jsi jedním z velkých vojevůdců a politiků v této válkou zmítané zemi, dnes známé jako Anglie. Saská i dánská vojska otevřeně bojují o nadvládu a je na tobě, abys převážil misky vah moci. Abyste si mohli tyto země nárokovat, budete muset prošlapat nebezpečnou cestu mezi oběma stranami konfliktu. Zradíte své spojence kvůli moci? Jakou roli sehrajete při zrodu nového národa a budete mu nakonec vládnout?“

zdroj: Gamelyn Games

Těmito slovy vás tvůrci lákají ke hře pro 2 až 5 hráčů, v níž se vrhnete do válečné i politické vřavy schopné se natáhnout od jedné do tří hodin. Hráči se ujmou vlivných vůdců, kteří si myslí na vládu nad Británií a tahají za nitky. Ve hře jich je celkem deset a každý vám dá do začátku hry na ruku své speciální karty.

Na ploše pouhých dvou kol budete rozkazovat saským a dánským armádám a získávat v těchto stranách vliv. Hra je řízená kartami, které se draftují na začátku každého z kol a jejichž prostřednictvím ovládáte armády, získáváte náklonnost frakcí, ovládáte své vůdce a hrdiny a v neposlední řadě využíváte akce z nabídky dostupné všem hráčům.

Legitimní strategií bude i vzdání se svého tahu, abyste zjistili, co dělají vaši soupeři dříve, než se sami rozhodnete jednat. Nicméně tím riskujete, protože pokud takto pasují všichni hráči po sobě, je válka v jednom z pěti regionů, o něž se bojuje, u konce a jdou se rozdělovat body. Ty dostanete podle toho, jak moc se vám podařilo naklonit si vítěznou stranu konfliktu, který se poté přesouvá do některého ze zbylých čtyř regionů.

zdroj: Gamelyn Games

Jakmile je dobojováno ve všech pěti regionech, končí jedno celé velké kolo a odehraje se stejným způsobem ještě druhé. Vyhrává hráč s nejvíce body na konci hry. Studio Gamelyn Games u hry The Last Kingdom Board Game uvádí ještě tři údaje, které by vám dále mohly napovědět, co od hry čekat.

Náhoda je zde zastoupená dvěma body z pěti stejně jako složitost – jinými slovy by mělo jít o přístupnější hru s menším vlivem náhody. Poslední ukazatel nám prozrazuje, že interakce mezi hráči je zde naprosto klíčová, jelikož na jejich škále zaujímá všech pět bodů z pěti. Milovníci konfliktních her by si tedy měli přijít na své.

Pokud vás zajímá detailní průchod hrou, tak tvůrci již uvolnili celá její pravidla, do kterých se můžete začíst zde. Když pomineme rozpis komponent na jejich začátku a příklad kola na konci, mají všeho všudy deset stránek.

A kdy se hry The Last Kingdom Board Game dočkáme? To se v tuto chvíli nedozvídáme, jelikož deskovka si to někdy v budoucnu nejprve zamíří na Kickstarter a jistě víte, jak je to v případě her financovaných komunitou z hlediska doručování nejisté. Ostatně včera zkrachovalo studio Holy Grail Games, které už nikdy nestihne doručit spoustu slíbených her…