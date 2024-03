Studio stojící za Zaklínačem: Starý svět připravuje kooperativní deskovku ze světa Cyberpunku 2077

20. 3. 2024 10:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Studio Go on Board se rozhodlo, že spolupráci s CD Projekt RED maximálně vytěží. Poté, co do světa vypustilo hru Zaklínač: Starý svět společně s několika rozšířeními, rovnou oznámilo přípravy dalšího projektu ze stejného světa v podobě vyprávěcího The Witcher: Path of Destiny. A jelikož celek opravdu nelení, rozhodl se vydat i do druhé velké značky polských vývojářů, s nimiž už v těchto dobách připravuje Cyberpunk 2077: The Board Game od dvorního návrháře Łukasze Woźniaka.

Jedná se už o druhý takhle velký projekt zasazený do této sci-fi značky, nicméně se Cyberpunk 2077: Gangy Night City od CMON nebude mít nic společné. Bude stát na svých vlastních nohách, což znamená i odlišnou filozofii v přístupu ke hraní. Hra od Go on Board nabídne čistě kooperační zážitek, ve kterém budete prozkoumávat ulice Night City a plnit zajímavé zakázky, skrze které budete klást odpor nechutným megakorporacím.

Příliš mnoho konkrétních detailů se zatím neví, avšak studio slibuje intenzivní akci a přítomnost mnoha známých postav, jako je Jackie Welles, Judy Álvarez nebo samotný/á V. Jinými slovy, titul bude využívat všech známých propriet, lokací a postav, které znáte přímo z videohry. Chybět by taktéž neměly figurky a prvky deckbuildingu, tedy i akce řízené kartami.

Kromě toho je jisté, že ke stolu budou moci usednout až čtyři hráči i sólisté, pro něž budou připravená unikátní pravidla. Jedno sezení by pak nemělo zabrat více než 75 minut. Aby vám neunikla žádná novinka, doporučeje se sledovat předběžnou stránku na webu Gamefound. Z počtu zájemců, který už překročil hranici 11 000 lidí, je jasné, že fanoušci jsou zvědaví. A rovněž asi chtějí získat bezplatný dárek v podobě V s kudlankovými čepelemi.

Tuzemští hráči zase mohou být zvědaví na to, jestli se opět dočkají české verze. Ta zatím není vyloženě potvrzená, ale dle vyjádření zástupce z Blackfiru se o lokalizaci už čile jedná. A vzhledem k tomu, že se překladu dočkal Zaklínač: Starý svět, The Witcher: Path of Destiny i „konkurenční“ Cyberpunk 2077: Gangy Night City, je více než pravděpodobné, že překládat se bude i Cyberpunk 2077: The Board Game. A s vysokou pravděpodobností rovnou v kompletu. Na oficiální oznámení si ale ještě musíme počkat.