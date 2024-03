Stolní figurkové Halo odhalilo název a první miniatury Sparťanů

5. 3. 2024 11:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Odborníci z deskoherního studia Mantic Games (Hellboy, The Worms nebo Kings of War) začátkem roku oznámili spojení síl s Microsoftem a 343 Industries, aby mohli společně nabídnout stolní adaptaci videoherní space opery Halo. Během úvodního představení se však nevědělo příliš mnoho informací. Jisté bylo jen to, že půjde o válečnou deskovku, která nabídne figurky ve velikosti 40 milimetrů. Od začátku března jsme však už zase trochu moudřejší.

zdroj: Mantic Games

Společnost konečně prozradila oficiální název, kterým je Halo: Flashpoint. S touto informací rovněž upřesnila, že skutečně půjde o skirmishovku, kde si sestavíte vlastní tým vojáků, s nimiž se vydáte do „arén“ složených z různých prvků terénu. Ale jestli jste očekávali rozmáchlé intergalaktické bitvy, máte bohužel smůlu.

Titul bude následovat ducha multiplayeru svých videoherních předloh, tudíž vždy půjde o menší šarvátky Sparťanů, kteří si jdou po krku s pomocí ikonických zbraní, kam přirozeně musí patřit energetický meč. Tvůrci slibují dynamické zápolení, jež má odměňovat taktické uvažování, troufalé herní styly a vytvářet až „filmové“ momenty, reflektující to nejlepší ze známého univerza.

S těmito informacemi studio ještě vydalo premiérovou ukázku, která je sestavená především z multiplayerových videoherních záběrů, během nichž se představí čtveřice prvních figurek založená na gerojích právě ze zápasů více lidí. Ty k zákazníkům vždy dorazí už sestavené, zatímco terén bude rovnou nabarvený (v jeho případě by mělo být sestavení přímočaré). I proto by mělo být válčení vhodné pro úplné nováčky v tomto žánru.

Novinek to stále není mnoho, avšak jako předkrm to jistě postačí. K plnotučnému představení by navíc mělo dojít už brzy. Koncem března bude spuštěná webová stránka, která jistě nabídne další informace. Tým rovněž počítá s hratelnými ukázkami, které představí na různých veletrzích, jako je březnový Adepticon. Vydání je mířené na podzim letošního roku.