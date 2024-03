Stolní arkádovka Boss Monster přichází do dalšího desetiletí s novou, větší verzí

21. 3. 2024 15:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Čas je neúprosný a karetní hra Boss Monster: The Dungeon Building Card Game, která se inspiruje u klasických videoherních automatovek a hráči v ní budují ten nejpromyšlenější dungeon, aby zavařili dobrodruhům, je stará již více než 10 let. I kvůli tomu může novým hráčům připadat trochu zastaralá, případně je štve, že se dá těžko sehnat. Proto se studio Brotherwise Games rozhodlo, že svůj milovaný projekt přinese do dalšího desetiletí v novém a významně upraveném hávu zvaném Super Boss Monster.

Základy i nadále zůstávají stejné. Pořád bude hlavní aktivitou stavění místností z karet, lákání hrdinů do jejich útrob a jejich následné likvidování s pomocí pohůnků i pastí. Leč krabice nabyla na objemu, což znamená, že do hry přichází několik výrazných změn, které mají potenciál kompletně přetvořit průběh jednotlivých partií.

Například taková městská deska. Jedná se o nový prvek, který odstraňuje náhodné tahání karet a vyměňuje ho za jednoduchý draft z aktuální nabídky. Tím byste měli mít o něco větší kontrolu nad akcemi i budováním. Na této desce rovněž využijete novou figurku dřevěného pohůnka, s nímž můžete lákat hrdiny z města do vaší skrýše, případně aktivovat alternativní schopnosti a efekty, které se rozhodně neztratí.

zdroj: Brotherwise Games

Se zmíněnou deskou se pojí ještě další velká novinka – sólový režim. Nabídne trochu upravená pravidla, avšak stále půjde o to, abyste nalákali a zlikvidovali co největší počet hrdinů. V podstatě se stanete kontrolory populace, protože jakmile počet hrdinů ve městě překročí určitou mez, přesunou se do hospody a snažení končí.

Současně platí, že i když nová krabice nabídne všechno potřebné, aby ke stolu přisedli až čtyři lidé, tvůrci předchůdce nechtějí nechat za sebou. To znamená, že Super Boss Monster je plně kompatibilní se všemi existujícími kartami z předchozích edic a vydání, takže si svůj zážitek můžete o to více obohatit.

Nyní už je jisté, že nová verze vznikne, jelikož na Kickstarteru vybrala téměř 10 milionů korun. Získat ji můžete v několika edicích. Nejlevnější je klasická varianta za 700 korun, kde dostanete všechny základní komponenty a promo. Za 1 050 korun k tomu získáte neoprenovou podložku a dřevěné žetony, zatímco za 1 750 korun se to vše zabalí do velké sběratelské edice, do níž ještě přibydou komponenty pro pátého a šestého hráče.

Pokud se rozhodnete utratit 2 100 korun, získáte k tomu všemu ještě 4 neoprenové podložky pro hráče. No a pomyslnou ultimátní edici představuje ta za více než 4 000 korun, v níž dostanete v podstatě veškerý dosud vydaný obsah v sérii.

Ke všem cenám si ještě připočtěte 300 až 650 korun za dopravu, v čemž je zahrnutá i daň. Hrdiny do své kobky začnete lákat v průběhu března příštího roku, tedy samozřejmě za předpokladu, že dokončovací práce půjdou bez komplikací.