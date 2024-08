Stolní adaptace videoherního hitu Mass Effect ukazuje první figurky

28. 8. 2024 16:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Už je to pár měsíců, co vydavatelství Modiphius představilo první pořádnou stolní hru ze světa videoherní vesmírné opery Mass Effect. Její celé jméno je Mass Effect: The Board Game – Priority: Hagalaz a už při oznámení se vědělo, že ke hře půjde získat i 32mm figurky, které aktuálně společnost ukazuje v celé jejich kráse.

První várka fotek pochází ze základního setu The Heroes of the Normandy Alpha, který nabízí šest PVC miniatur, jež budou tvořit váš základní tým složený ze starých známých. Velet mu bude samozřejmě Commander Shepard, zastoupený jak svou mužskou, tak i ženskou variantou. Mužská dřímá v rukách útočnou pušku M-8, zatímco ženská má M-3 pistoli a Omni-blade. V balíčku rovněž naleznete alternativní části, díky nimž si můžete vybrat, jestli hrdinu/hrdinku chcete s jeho/její helmou či bez.

Ve skvadře samozřejmě ale nesmí chybět ani fanoušky a především fanynkami milovaný Garrus Vakarian, který využije své brilantní ostrostřelecké schopnosti s jeho M-92 Mantis puškou. Něžnost zase doplní doktorka Liara T’soni – silná asarijská biotička a odbornice na starobylou rasu Protheanů, ve hře machrující vyvoláváním jedné ze svých schopností.

zdroj: Modiphius Entertainment zdroj: Modiphius Entertainment

O hrubou sílu se mezitím postará Urdnot Wrex, zkušený žoldák a vůdce klanu, který se spoléhá na svou hrubou sílu, brokovnici M-300 Claymore, i na biotické schopnosti. Techničkou týmu zase bude ali'Zhora Nar Rayya, tedy mladá quarianka, nadaná inženýrka, po jejímž boku je dron Chatika, jehož lze připojit k jejímu Omni-toolu, případně ho nechat odděleně.

Kromě základní sady tým chystá i několik dalších, které přidají jednotky Reaperů či skupiny Cerberus. Figurky nicméně nejsou pro hraní vyžadované, jelikož si bohatě vystačíte s žetony, jež jsou součástí základní krabice. Kusy plastu tak slouží hlavně jako obohacení zážitku, případně je půjde využít i v jiných figurkovkách či jen tak na poličku.

Pro připomenutí uvedeme, že Mass Effect: The Board Game – Priority: Hagalaz bude kooperativní hrou pro 1 až 4 hráče, která se odehrává během třetího videoherního dílu na planetě Hagalaz, která je bohatá na přírodní zdroje a kde aktuálně havarovala loď zmíněné skupiny Cerberus. Proto hrdinové vyrazí na misi, kterou budete ovlivňovat svými volbami i vylepšováním postav. Designéry jsou Eric M. Lang (Blood Rage, Bloodborne) a Calvin Wong Tze Loon.