Potyčky ve zvráceném zábavním parku mohou začít! Vyšla figurkovka Fallout: Factions – Nuka-World

14. 8. 2024 8:45 | Wargaming | autor: Ondřej Partl

Post-apokalyptický svět herní série Fallout zažil letos díky povedenému seriálu lehkou renesanci a dostal se do povědomí nových fanoušků. Pokud patříte k nim a stále nebyla naplněná vaše denní dávka Nuka-Coly, můžete si nově zakoupit figurkovku Fallout: Factions – Nuka-World.

Ta je zasazená do světa čtvrtého videoherního dílu a jejím strůjcem je James M. Hewitt, tedy autor skvělého Hellboy: The Board Game. Během své práce sice nevytvořil kompletně nový zážitek, jelikož výrazně vycházel z Fallout: Wasteland Warfare od stejného vydavatele Modiphius Entertainment, ale oproti předchůdci je většina věcí ohlodaná o omáčku kolem a jde vyloženě o akční souboje dvou hráčů, kteří si všechno „vyříkají“ v zábavním parku Nuka-World během 40 minut.

Jde proto o výrazně přístupnější a pravidlově nenáročnou hru, která má přímočaré vyhodnocování hodů kostek a volný pohyb podle měřidel. Aby to ovšem nebylo vyloženě strohé, jednotlivé potyčky se příběhově propojují, abyste ke svému týmu alespoň trochu přilnuli.

Nejjednodušší cestou, jak do Fallout: Factions – Nuka-World proniknout, je startovní sada, která obsahuje všechny nezbytnosti. Znamená to 80stránková pravidla, 10 figurek frakce The Operators se zaměřením na stealth a high-tech zbraně, 10 figurek frakce The Pack se zaměřením na ryzí sílu, kartonový terén, papírovou mapu (plakát z druhé strany), 86 žetonů, 12 desetistěnnek a měřítko. Tohle všechno vás vyjde na zhruba 2 560 korun, ale pokud by vám to přišlo málo, existuje ještě možnost za 1 060 korun dokoupit třetí frakci zvanou The Disciples, což jsou šílenci milující násilí.

Rovněž existuje možnost si rovnou pořídit všechno v jednom balíčku, který vyjde na 4 520 korun a kromě výše zmíněného nabídne i unikátní sady kostek pro všechny frakce. Figurky jsou v měřítku 32 milimetrů a jestli máte doma už nějaký obsah z Wasteland Warfare (hlavně tedy terén), je možné ho využít i v novince.

Vyložení fanoušci seriálu si ještě mohou koupit krabičku se čtyřmi figurkami hrdinů ze zmíněného seriáluza 930 korun.