Stolní adaptace Rainbow Six Siege má problémy. Studio po podporovatelích vyžadovalo nemalé sumy navíc

12. 5. 2023 13:47 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Společnost Mythic Games to v poslední době rozhodně nemá lehké. Přecenila své síly, což koncem minulého roku vyvrcholilo tím, že prodala některé své značky. Jmenovitě šlo o tituly Super Fantasy Brawl, Enchanters, Steamwatchers, Reichbusters a Soloman Kane.

Tento krok měl společnosti pomoci k tomu, aby se mohla více zaměřit na ostatní projekty, mezi které patří stolní adaptace videohry Darkest Dungeon, ale také deskovka 6: Siege – The Board Game, tedy adaptace populární multiplayerové střílečky Rainbow Six Siege. Avšak z nedávné kontroverze je evidentní, že problémy společnost jen tak neopustí.

Studio totiž na konci dubna vydalo novou aktualizaci z vývoje chystané 6: Siege – The Board Game, která mezi podporovateli kampaně i celkově na internetu rozpoutala nemalou vlnu nevole. Studio v ní uvedlo, že pro vyhotovení hry, respektive pro tisk a dopravu, potřebuje od svých podporovatelů vybrat dodatečné množství peněz. A nikoliv malé.

Možná si vzpomenete na to, že kampaň pro hru proběhla na Kickstarteru v roce 2021, kdy vybrala přes 33 milionů korun od téměř 11 000 lidí. Ti titul mohli získat v různých edicích, které se lišily obsahem i cenou. Během kampaně se počítalo s tím, že titul bude vydaný někdy v červnu roku 2022, což kvůli dodatečným problémům nebylo naplněné.

zdroj: Mythic Games

Ve zmíněné aktualizaci studio uvedlo, že cena materiálů a výroby velkou měrou narostla, kdy svou roli odehrála i pandemie onemocnění COVID-19 či probíhající válka na Ukrajině. Také ale otevřeně přiznalo, že vytvoření hry bylo dražší než se očekávalo. Proto tvůrci začali po podporovatelích žádat dodatečnou sumu dle úrovně jejich příspěvku.

Pokud tedy zájemce dříve zaplatil 1 500 korun za základ, je od něj vyžadováno dodatečných 850 korun. Podporovatelé s rozšířenou edicí za 4 300 korun musí doplatit dalších 2 100 korun a lidé s nejvyšší úrovní za 5 800 korun musí zaplatit dodatečných 2 800 korun. Mythic Games samozřejmě zájemce ujistili tím, že tyto nezanedbatelné částky byly důsledně vypočítané na základě nákladů na jednotlivé verze.

zdroj: Mythic Games

Taktéž uvedli, že proto, aby produkce mohla být dokončená, musí tuto dodatečnou sumu vybrat alespoň od nespecifikovaného minimálního počtu zájemců v průběhu dvou týdnů. Když by se to nepovedlo, produkce by byla kompletně zrušená a peníze navrácené. Z aktuálních informací to ale vypadá, že ono minimum se vybrat podařilo a tvůrci dosáhli na 151 % požadované částky, tudíž se titul přesouvá do produkční fáze a zájemcům by měl dorazit snad v říjnu.

Problém ale samozřejmě nastává u podporovatelů, kteří tento dodatečný obnos zaplatit nemohou či nechtějí. V takovém případě mají prostě a jednoduše smůlu, protože titul jim nepřijde a společnost jim navrátí peníze (musí si o ně ale zažádat). V ohlášení je ale uvedené, že navracení částek „bude pokračovat, pokud neohrozí realizaci projektů“. Což znamená, že na svou refundaci si taky lidé mohou nějakou chvíli počkat.

Podobná věc se stala i minulé léto v případě deskovky Darkest Dungeon od stejného vydavatele, kde se však dodatečné peníze vybíraly na základě zvýšené ceny za dopravu. Podle tvůrců v tomto případě doplatek zaplatilo více než 80 % podporovatelů. Jednalo se však o daleko nižší sumu, tudíž je pravděpodobně, že v případě 6: Siege – The Board Game bude číslo menší i kvůli daleko větší nevoli (na BGG proběhla obrovská vlna negativních recenzí a hra teď má souhrnné hodnocení pouhých 2.4 bodů z deseti, což samozřejmě nijak neodráží její skutečné kvality).

Nicméně komplikace už rozpoutaly hned několik dodatečných reakcí. Například platforma Gamefound aktuálně pozastavila možnost pozdější podpory hry Monsterpocalypse, kterou taktéž připravuje Mythic Games. Zároveň se k situaci vyjádřil Jamey Stegmaier ze Stonemeier Games, který ve svém krátkém příspěvku uvedl 10 tipů, jak se těmto problémům vyhnout.

Ideální je podle něj projekt řádně promyslet, dobře vypočítat náklady, být dostatečně transparentní a nespouštět další crowdfunding do doby, než bude předchozí projekt doručený. Jedním z bodů také je, že je vhodné kvůli poplatkům nedělat hry založené na známé značce, což se Mythic Games s Darkest Dungeon a 6: Siege – The Board Game opravdu příliš nepovedlo.