Nový systém kampaně si užijete i se základním setem Dark Souls: The Board Game. Dokonce zdarma

18. 10. 2023 11:31 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Studio Steamforged Games v minulém roce vydalo samostatně hratelná rozšíření Painted World of Ariamis a Tomb of Giants pro jejich stolní adaptaci Dark Souls: The Board Game. Úkol těchto boxů byl jasný – přinést upravený, vylepšený a ucelenější zážitek s novými prvky a předělaným systémem kampaně.

Sice to stále nebyl žádný zázrak, nicméně cíl se do jisté míry podařilo splnit. Aby to však nebylo líto majitelům původního základního setu, rozhodli se ve studiu uvolnit zdarma sadu pravidel a karet, které i jim umožní hraní aktualizovaného systému kampaně.

zdroj: Steamforged Games

První várka se zaměřuje na The Sunlesss City, v němž se 1 až 3 hráči postupně postaví různým monstrům, aby se nakonec pokusili porazit dvojici Dragon Slayer Ornstein a Executioner Smough. Balíček kromě pravidel přináší 29 karet setkání, 30 karet událostí a 6 karet Mimiců. Všechny soubory si můžete stáhnout na profilu hry.

Materiál je samozřejmě vhodný pro všechny druhy domácích tiskáren. V případě, že karty chcete během hraní používat, jednoduše si vytvořte balíčky podle instrukcí v pravidlech. Co se týče pokladů, tam můžete využít ty ze základní sady. Lze použít buď všechny, případně polovinu, aby jejich počet více odpovídal zmíněným rozšířením.

Dodatečné sady pro další části hry se firma chystá uveřejnit v průběhu roku 2024. Rovněž se zvažuje, že se přidají na stránku DriveThruCards, kde si karty můžete nechat vytisknout na zakázku. Díky tomu byste se dostali ke kvalitněji zpracovaným fyzickým podobám, než které se vám pravděpodobně podaří vytisknout doma. Což je varianta, kterou by minimálně podle komentářů na Kickstarteru uvítala většina fanoušků. Případně by Steamforged mohlo po zveřejnění všech balíků vydat společnou krabici.