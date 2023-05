Rogue Dungeon láká na sólové procházení kobek ve stylu klasických videoher

29. 5. 2023 11:10 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Výletování do kobek ve fantasy světech je kratochvíle, která jen tak neomrzí. Proto ji nabízí nespočet různých dungeon crawlů, k jejichž výčtu patří i Rogue Dungeon od vydavatelství Cerberus Gate Games. Deskovka vyšla už v roce 2020 a letos v lednu dorazila do předběžného přístupu digitální verze (dostupná na Steamu) s kampaňovým režimem. I přes všechny tyto skutečnosti o projektu moc lidí dosud neslyšelo, což by mohla změnit chystaná druhá edice.

Tvůrci o její vznik aktuálně bojují na Kickstarteru, kde vybrala zhruba 75 % požadované částky a do konce kampaně zbývá 15 dní. Nic proto ani zdaleka není jisté a studio bude rádo za každého dalšího podporovatele. Mezi lákadla se řadí fakt, že druhá edice vezme kvalitní základ a vylepší ho v podstatě ve všech směrech. To znamenám, že úprav se dočká vizuál, zrevidují se pravidla a dojde na přidání nových karet, aby každý průchod byl ještě variabilnější.

V zásadě se znovu lze těšit na primárně sólový roguelike dungeon crawl, ve kterém jeden průchod trvá maximálně hodinu. Během této hodiny se ponoříte s vámi vybranou postavou (7 tříd, díky oboustranným kartám ženského i mužského pohlaví) do náhodně složené kobky, která má celkově 5 pater.

Krabice ukrývá 54 místností, které se dělí do tří kategorií: V jedné naleznete pasti, v další monstra a v poslední obchodníky. Jak jimi budete procházet, budete získávat zkušenosti, vylepšovat se, a hlavně spravovat svou kořist, která je esenciální součástí pro postup vpřed.

Vzhledem k tomu, že titul patří do roguelike žánru, je potřeba se připravit na pořádnou výzvu, ve které často umíráte. Avšak zkušenosti se jistě zúročí a postupně zjistíte, že dostat se z kobky živí není nemožným úkolem.

Rogue Dungeon v rámci kampaně získáte v přepočtu za 885 korun. Za tuto částku dostanete deluxe edici základu rovnou s multiplayerovým rozšířením, které tento primárně sólový zážitek otevře až třem hráčům. A kdyby se vám chtělo, současně dostanete možnost přidat si k objednávce zlevněnou digitální edici za 110 korun (na Steamu běžně stojí 195 korun).

Kdybyste ovšem autory chtěli podpořit výraznější sumou, tak za 3 100 korun dostanete vše výše zmíněné s možností navrhnout a pojmenovat místnost, loot nebo příšeru. Ať už se ale rozhodnete jakkoliv, doprava se zatím odhaduje na 320 korun, zatímco celkovou částku povýší VAT. Když vše půjde podle plánu, druhá edice k zájemcům dorazí koncem tohoto roku.