Quoridor Pac-Man – recenze spojení dvou legendárních her

2. 10. 2024 17:00 | Deskovky | autor: Štěpán Jura

Koridor, nebo chcete-li Quoridor jako v originále, je jednoduchá, ale geniální a zábavná hra. I když původně vyšla už v minulém století, teď je zpět ve vizuálně luxusní edici v hávu legendární videohry Pac-Man. Ta nabízí klasickou hratelnost i nový režim inspirovaný videohrou. Nejprve se podívejme na klasický Quoridor.

Máte panáčka (v této Pac-Man edici tedy duchy či přímo Pac-Mana – nehrajte to však kromě estetiky žádnou roli), hrací plochu se čtvercovými políčky a deset „zdí“. Váš cíl je přejít na druhou stranu herní desky dříve než soupeř. Ve svém tahu se smíte buď pohnout, nebo umístit překážku (nejlépe tak, abyste ztížili tah soupeře), ale nikdy nesmíte zcela zastavět cestu k cíli.

TO JE CELÉ! Všechna pravidla původního Koridoru jsou čistě v těchto pár větách. Zní to jednoduše a v základu to jednoduché je. Ovšem jednoduché mechanismy neznamenají, že to je i jednoduché na zahrání. Přestože se to na první dobrou nemusí zdát, tak možností je tu opravdu spousta. Jak se pohnout, kam dát překážky, uvažování nad tím, kam dá asi soupeř překážky, kdy bude nejlepší se hýbat, kdy ne…

Není to jenom blbinka o šoupání panáčků, ale docela záludná strategická hra. Ale super hra! Herní doba je kolem deseti minut a člověk se reálně baví celou dobu. Prostě nejde hru hodnotit jinak, než v superlativech. Klasický Koridor je prostě neskutečně zábavná hra.

zdroj: Vlastní foto autora

Nastupuje Pac-Man

Problémem je ovšem ona Pac-Man verze. V téhle edici si kromě původního Koridoru můžete zahrát i nový mód, v němž jeden hráč hraje za Pac-Mana a druhý (či klidně další čtyři hráči!) ovládá duchy. Pac-Man musí sníst 4 kuličky na herní ploše (překážky už jsou na herním plánku fixně dané) a duchové ho dříve musí připravit o jeho 3 životy.

Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly dobré. Bohužel, tenhle mód je naprosto nehratelný. Pac-Man reálně nemá šanci hru úspěšně dohrát. Říkal jsem si, jestli není chyba ve mě, ale shodují se se mnou i ostatní hráči, kteří svou frustraci vyjádřili na internetu. Pac-Man je prostě bez šance, protože nikdy nevymánevruje 4 duchy, kteří navíc ví, že stejně musí přijít do rohu pro kuličku.

Člověk se tedy nemůže zbavit dojmu, že tahle edice vyšla čistě jenom na vydojení spojení značek Pac-Man a Quoridor. A bohužel, nikdo už se příliš nezamýšlel nad tím, jestli to vlastně bude i zábavná hra.

zdroj: Vlastní foto autora

Pokud si ale vystačíte se základním Quoridorem, který je jako bonus oblečený do kulis slavné videohry s kvalitními a těžkými komponenty a nevadí vám za jednu desku, 5 panáčků a 20 zdí dát bez malá tisícovku, pak je Quoridor Pac-Man skvělou volbou.