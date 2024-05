Podpořte vznik české deskové hry Shrinkopolis na Gamefoundu

28. 5. 2024 9:30 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Most Points Win je další nejmladší české studio, které založil Ondra Sekanina, autor prvního počinu studia zvaného Shrinkopolis. A jak už to tak se začínajícími autory bývá, buď se jim podaří najít nějakého vydavatele, nebo to jako v tomto případě zkusí přes crowdfunding.

Vznik hry Shrinkopolis proto můžete od dnešního rána podpořit v kampani na Gamefoundu, kde si Ondra žádá v přepočtu 123 tisíc korun a v době psaní článku vybírá první tisícovky. Kampaň zatím neslibuje žádné dodatečné cíle, což pro vás znamená jediné – kupujete si hotovou hru, z níž nebylo nic vyjmuté, aby to později bylo dodané po vybrání většího množství peněz.

Shrinkopolis je přístupná hra pro 1 až 4 hráče od 10 let na 25 až 40 minut, v níž si každý hráč staví své vlastní město ve světě, v němž lidé vyřešili všechny své problémy vlastním zmenšením. Z herního hlediska tu budete přikládat karty měst k sobě, rozšiřovat tak jeho čtvrti a ideálně tím získávat víc bodů než soupeři.

Ve svém tahu si z kruhové nabídky vyberete jednu novou kartu města a jednu z karet odměn, která s ní sousedí. Kartu umístíte do svého města a získáte zdroje a body za každý symbol po obvodu karty, který napojíte na dříve umístěnou kartu.

zdroj: Most Points Win

Ve hře sice jsou kostky, ale nikdy si s nimi nehodíte. Slouží ke sledování tří různých zdrojů, jimiž platíte za zmíněné karty odměn či další karty měst z jiné veřejné nabídky. Zajímavostí je, že vždy musíte utratit celou kostku, i když by vám po uhrazení ceny nějaké zdroje měly zbýt, takže si musíte dobře rozmyslet, zda opravdu chcete hodně přeplácet.

S kostkami pracují žetony vybavení, které vám je umožní přebarvit, když vám zrovna chybí jeden zdroj a jiného máte dostatek. Můžete kostky spojit a mít tak více zdrojů, ale také rozdělit, abyste právě tolik nepřepláceli.

Nakonec je tu ještě prvek nejrůznějších zvířátek (dřevěných potištěných figurek), která lákáte do svého města s vidinou jejich obodování na konci hry. Jenže je zároveň můžete v průběhu hry poslat do města svého soupeře a získat tím tolik potřebné zdroje.

Hra je primárně kompetitivní a zvítězí hráč s nejvíce body na konci hry, ale nechybí jí propracovaný sólo mód s několika úrovněmi obtížnosti. Zde si můžete přečíst rozpracovaná pravidla (zatím jen v angličtině, ale hotové hře nebude chybět čeština) a tady si ji rovnou vyzkoušet v Tabletop Simulatoru.

Českou hru Shrinkopolis na Gamefoundu pořídíte za 617 korun a můžete si k ní za 75 korun přikoupit promo balíček se dvěma pokročilými nástroji a dvěma veřejnými úkoly. Poštovné do České republiky činí 100 korun a daň už je obsažená v ceně, případně si hru za 75 korun můžete vyzvednout letos na veletrhu Spiel v Essenu. Rozesílání započne v září a může trvat až do prosince.