Podpořte českou lokalizaci prémiové deskovky The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era

29. 3. 2023 9:01 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

O tom, že Fox in the Box navázalo spolupráci s vydavatelstvím Chip Theory Games, jste se mohli dočíst v půlce března. Díky této spolupráci s největší pravděpodobností (podle zájmu, který se ale zdá být veliký) vznikne překlad velké kooperační hry The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era, která je založená na známé videoherní značce. A přesně tento titul včera odstartoval svou crowdfundingovou kampaň na platformě Gamefound.

Zde dochází k dodatečnému potvrzení jednotlivých informací, které o hře byly známé už z dřívějška. Opakování je ale matkou moudrosti, takže jde o titul pro 1 až 4 hráče, kteří se do Tamrielu vydají v jeho Druhém věku, tedy v dobách, kdy Řád černého červa plánuje získat Amulet králů. Dobrodruzi v kůži jedné z deseti dostupných ras se pokusí na poli 12 dní odhalit temné spiknutí, které je lemované hromadou obsahu. Zároveň se během toho podívají do známých provincií, jako je Skyrim, Morrowind, High Rock, Cyrodiil a Black Marsh.

Každá výprava bude do jisté míry odlišná, jelikož zážitek bude dost spočívat na vašich volbách. Nejen rasy a regionu, ale také guildy, hlavního stromu dovedností a třídy. V průběhu hry si svou postavu navíc budete postupně vylepšovat, čímž si zlepšíte statistiky a odemkne nové schopnosti. Zkušenostní body budete získávat hlavně v soubojích, jež se dějí v rámci tří rozdílných systémů (základní střet, procedurálně generované kobky a předem vytvořené dungeony).

zdroj: Chip Theory Games

Jedno sezení vám zabere zhruba 2 hodiny, ale dost se to bude lišit podle počtu hráčů. Avšak tato sezení je možné propojovat do rozlehlejších kampaní, které zaberou o něco více času, ale nabízí větší a propracovanější zážitek, v němž mají vaše rozhodnutí reálný vliv na konec.

Velice příjemným překvapením je, že se The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era obejde bez detailních a zbytečně velkých figurek. Hra si vystačí se žetony (pokerovými), kostkami a neoprenovými podložkami místo kartonových desek. Značka i tvorba studia je stále velmi populární, protože tvůrci už nyní, po půl dni na svém kontě přepočítávají téměř 40 milionů korun, přičemž požadovaný cíl se vybral za pouhé 2 a půl minuty.

zdroj: Chip Theory Games

Teď už ale k tomu nejdůležitějšímu, co z tohoto článku pravděpodobně chcete vědět – ceny. A rovnou je třeba přiznat, že se rozhodně nejedná o levnou záležitost. Úplně základní krabice, která v sobě skrývá 30 příběhových úkolů, vás vyjde v přepočtu na 4 250 korun. Uf! Ale zase k tomu máte i odemknuté bonusové cíle, ve kterých naleznete pevnější krabici, možnost hrát za barda a propracovanější komponenty.

S takovou je ale lepší vzít za 5 000 korun balení, ve kterém je ještě rozšíření Valenwood. Z názvu je jasné, že do hry přináší tuto jihozápadní provincii Tamrielu, ve které na vás čekají další questy, nepřátelé, ale také dvě nové herní třídy (lupič a arkanista) a stromy dovedností. Zároveň se již nyní pracuje na dalších rozšířeních – Hammerfell a Summerset.

Proč ale troškařit? Pořiďte si rovnou kompletní balík za 8 730 korun. V něm naleznete základní hru a rozšíření, ale také hromadu různých add-onů. Nechybí v nich neoprenová herní podložka, artbook, kožená miska na kostky, prémiové žetony a pytlíky na ně. Možná ideální příležitost podpořit hru na splátky? Gamefound totiž docela nově nabízí možnost vzít hru na 10 splátek bez navýšení. Hezký nástroj, který ale se špatným zacházením může vést k nepříjemným finančním problémům. Takže bacha na něj!

Polehčující okolností ovšem je, že v těchto cenách už je zahrnutá doprava. Méně polehčující okolností zase je, že bude třeba zaplatit VAT, což při takto vysokých částkách není zanedbatelná porce (21 % z celkové částky). V případě podpory pak můžete svou zásilku očekávat někdy v říjnu příštího roku.

Teď ale to nejdůležitější: Jestli máte o The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Age opravdu zájem, tak pro případnou budoucnost českých překladů her od Chip Theory a pokračující spolupráci s Fox in the Box bude nejlepší, když titul podpoříte už v rámci kampaně a nebudete čekat až na případný klasický retail (do kterého se možná dostane menší množství kusů zbylých z nákladu pro podporovatele, jejichž cena bude zároveň vyšší). A to jsou, prosím, slova samotného majitele českého vydavatelství, nic, co bychom si sami vycucali z prstu...