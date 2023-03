Fox in the Box navazuje spolupráci s Chip Theory Games. Kooperačka podle The Elder Scrolls nabídne češtinu

14. 3. 2023 7:58 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Chip Theory Games si v rámci přeplněného trhu s deskovými hrami dokázalo vybudovat velmi dobré jméno a postavení. Jeho zakladatelé Josh a Adam Carlsonovi totiž vsadili na velmi kvalitní komponenty, kterými jen podpořili výborně zmáknutý design.

Jejich hry se vyznačují zejména tím, že místo kartonových žetonků obsahují kvalitní pokerové žetony a místo tradičních kartonových dílů map a desek hráčů je vše vyvedené z neoprenu. Dokonce i karty jsou plastové, abyste je nemuseli obalovat.

Studio se proslavilo zejména hrami Too Many Bones a Cloudspire, ale možná jste postřehli i další tituly jako Hoplomachus či čistou sólovku 20 Strong. Všechny si prošly velmi úspěšnými crowdfundingovými kampaněmi a žádná z nich není vzhledem ke kvalitě komponent levná. A další kampaň už je za rohem.

zdroj: Chip Theory Games

Již 28. března se na platformě Gamefound spustí kampaň hry The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era, tedy stolní adaptace slavné videoherní značky The Elder Scrolls. Jistě víte, že tato značka již má svou čerstvou adaptaci Skyrimu, která dokonce vyjde česky od Blackfire, ale tady jde přece jen o něco trochu jiného, ale rovněž s příchutí češtiny.

Českému vydavatelství Fox in the Box se totiž podařilo navázat spolupráci s Chip Theory Games a český jazyk tak bude součástí nadcházející kampaně. Hra bude zasazená do Druhé éry světa Tamrielu, tedy zhruba do druhého dílu videoherní série z roku 1996 zvaného Daggerfall (hra se tedy překvapivě neveze na vlně popularity Skyrimu či The Elder Scrolls Online).

zdroj: Chip Theory Games

Jeden až čtyři hráči v ní budou kooperovat při prozkoumávání zdejšího světa, plnění úkolů a navštěvování kobek, kde samozřejmě nebude nouze o nepřátele. Jak už je u tohoto studia zvykem, i tentokrát se můžete těšit na neoprenové podložky a mapové díly, stejně jako na pokerové žetony.

The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era sdílí s předchozí hrou studia Too Many Bones velký důraz na rozvoj postavy, jíž odemykáte nové schopnosti pomocí kostek. Rozvoj postavy tu ale má být svobodnější a sekundovat mu bude důraz na vyprávění příběhu.

V základní krabici hry bude 30 příběhových úkolů, které vás zavedou do pěti z devíti provincií Tamrielu: Skyrimu, Morrowindu, High Rock, Cyrodiilu a Black Marsh. V kampani bude rovněž k dispozici rozšíření s regionem Valenwood a tvůrci již pracují na dalších dvou: Hammerfell a Summerset. V tuto chvíli ještě neznáme ceny jednotlivých úrovní podpory, ale jisté je, že budou vysoké, avšak mělo by v nich být už rovnou zahrnuté poštovné.

Zakladatel a majitel vydavatelství Fox in the Box David Hanáček se o spolupráci s Chip Theory Games rozpovídal v samostatném videu, kde na sebe prozrazuje, jak moc velký je fanoušek série The Elder Scrolls. S láskou vzpomíná na Daggerfall, Morrowind i Oblivion, kde u druhého jmenovaného se tehdy podílel na českém překladu videohry, aby následně v případě Oblivionu již vedl celý český překladatelský tým.

Ve videu upozorňuje, že vznik české verze a případných rozšíření není vyloženě daný a bude se odvíjet od zájmu českých hráčů, přičemž budoucnost spolupráce obou firem je taková, že se český vydavatel může přidat k libovolným dalším kampaním studia a opět, bude-li zájem od českých hráčů, je možné, že se časem dočkáme i dalších her tohoto studia v češtině.