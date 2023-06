Deskové adaptace digitálních her pokračují. Tentokrát se chystají stolní Worms

5. 6. 2023 10:14 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

V poslední době se do podoby stolní her převádí velké množství popkulturních značek. Ostatně tomuto rostoucímu jevu posledních let se věnoval i zatím poslední BoardGame Club. Společnosti ale – zdá se – neustále hledají různá nová propojení, kdy se třeba koncem minulého týdne odhalilo Worms: The Board Game.

Tato novinka si dává za úkol na stoly přenést známé pletichy a střety po zuby ozbrojených červíků od vývojářů z Team17, jež na svých obrazovkách můžete potkávat už od roku 1995. Nikdy jste si je ale oficiální cestou nemohli vzít na váš stůl, což se v příštím roce změní.

O vytvoření deskoherní adaptace se postará známé studio Mantic Games, které má s adaptováním známých značek už velké zkušenosti. Z výčtu je možné jmenovat Hellboy: The Board Game nebo skirmishovku The Walking Dead. Díky spojení s Team17 své portfolio rozšíří o další kus.

„Značka Worms sehrává v úspěchu Team17 obrovskou roli už téměř 30 let a jsme nadšení, že naši červíci budou brzy bojovat na stolech po celém světě. Již nějakou dobu úzce spolupracujeme s Mantic Games, abychom zajistili, že zážitek z hraní Worms se povede přenést na stůl a těšíme se, až za pár měsíců začne crowdfundingová kampaň,“ okomentoval oznámení Michael Pattison, CEO společnosti Team17.

Jaký zážitek Worms: The Board Game nabídne, to zatím není jisté. Určitě se ale můžete těšit na všechny známé propriety, jako jsou vybuchující ovečky a svaté granáty. Jisté ale je, že zmíněná kampaň odstartuje na Kickstarteru v srpnu tohoto roku (již si ji lze přidat mezi oblíbené). Vydání se plánuje během roku 2024 a hra zamíří i do běžného prodeje. Celý projekt je navíc součástí chystaných oslav 30. výročí značky, které se odehrají v roce 2025.