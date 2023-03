Pakal – recenze realtimového propojení deskovky s hlavolamem

16. 3. 2023 16:18 | Deskovky | autor: Radek Rath Malý

Vítejte v mexické divočině

V rámci programu předplatného Albi+, ale i v běžném prodeji jsme se dočkali hry Pakal přístupné pro kohokoliv, nehledě na jeho zkušenosti s deskovými hrami. Ovšem nějaká ta zkušenost s hlavolamy se tu bude hodit. Chcete se dozvědět více?

Tak to se musíte vypravit do mexické džungle a pokusit se najít Pakalovu hrobku skrývající jistě úžasné a nevídané poklady. Na výpravu za slávou a za honbou o roztodivné symboly nás zve dvojice autorů Luca Bellini a Luca Borsa. Jejich hra vznikla pod záštitou italského vydavatelství Cranio Creations a o tuzemskou lokaci se postarali v již zmíněném Albi.

A jak že je to s tou hratelností a hlavolamy?

Co k výpravě budete potřebovat

Principem hry je dostat se do hrobky jako první, jinými slovy dosáhnout konce stupnice složené z opakujících se devíti symbolů. K tomu každý hráč využívá svou hráčskou desku, tedy žlab o rozměrech 4x4 čtverce. Do této plastové destičky si na počátku partie každý vylosuje jednu ze čtyř unikátních oboustranných karet se symboly a zaplní ji překryvnými kameny – jedenácti neprůhlednými ve své barvě a čtyřmi čirými. Jedno místo zůstane prázdné pro pohyb kamenů.

Partie se hraje na kola v reálném čase, dle zvolené obtížnosti na 35 či 45 vteřin. Pro odpočítání stačí obyčejné stopky, ale tvůrci nabízí dedikovanou aplikaci ke stažení zdarma. Ta vám odpočítá start, změří čas a doplní zážitek o atmosférickou hudbu. Cílem hráče je vždy na své desce nechat odkryté pouze hledané tři symboly dle destičky cíle, která je pro každé kolo nově vylosována.

Tedy vždy je nutné zakrýt plnými kameny ostatních šest symbolů. Jak hráči pronikají dále do džungle, tedy po stupnici směrem k lávovému cíli, postupně své plné kameny nahrazují čirými, čímž se jim cesta stává obtížnější a řešení uspořádání skýtá méně a méně možností.

Pokud ve stanoveném čase nějaký hráč uspořádá svou desku tak, že jsou vidět pouze tři požadované symboly, vezme si jeden ze tří vylosovaných žetonů-symbolů pro aktuální kolo. Pokud se tento symbol shoduje se zadáním destičky cíle, či pokud je řešení chybné, hráč se po stupnici mexickou džunglí kupředu neposune.

Pouze pokud dosáhl správného řešení před vypršením stanoveného časového limitu a stihl si zvolit žeton se symbolem neshodným s žádným z těch tří na aktuální destičce cíle, posune se po stupnici na základě uzmutého žetonu na daný nejbližší symbol. Pokud projde pochodněmi, nahradí hráč jeden plný kámen kamenem čirým. Jakmile některý z hráčů z džungle vyjde a dostane se na políčko obklopené lávou, odehraje se již pouze jediné kolo. Kdo na jeho konci stojí blíže hrobce, vítězí.

Hra nebo hlavolam? Fuška nebo brnkačka?

Pakal je zábava. Na první pohled jde jen o simultánní skládání takzvané „patnáctky“, které lze prožít bez nutnosti vlastnit tuto společenskou hru. Ovšem kombinace s povinností volit si symboly a samozřejmě i s časovým presem, vedla alespoň v mém případě k nečekaným výsledkům a prožitkům. Někdy může být hodnotný pouze jeden symbol, o který se všichni perou, ale pokud si neprohlédnete vše na začátku kola a nevyhodnotíte, jak k danému kolu přistoupit, napnete své síly zbytečně. Stejně tak pokud si neprohlédnete pořádně skladbu postupové stupnice.

Anebo když si nepamatujete, kde je jaký symbol, postoupíte za pochodně a zcela bezmyšlenkovitě nahradíte čirým kamenem jeden plný, namísto jeho cíleného vložení na pozici, kde s ním rychle pohnete jakýmkoliv směrem. Nejvíc soustředění narušuje rozlišení mezi symboly na destičce cíle, tedy ty, které je nutné nechat viditelné, a symboly na kulatých žetonech, které poslouží jako odměna. Jsou to jiné komponenty a mělo by to být snadné odlišit, ale stejné symboly a tak blízko sebe... Přepínáte mezi různými tipy myšlení a hlava se vaří a vaří.

Pakal zkrátka snadno potrápí a je vhodný na doma i na cesty, pro malé i velké. Překvapilo mě, že krabice skýtá pouze čtyři hráčské karty se symboly pro umístění do hráčského žlabu, ale jsou alespoň oboustranné a oboustranná je i centrální deska s postupovou stupnicí s lišícím se pořadím symbolů. Nemusí se to tak na první pohled jevit, ale v souvislosti s náhodným rozlosováním destiček cílů a žetonů se symboly, o které se hraje, nabízí obsah Pakalu velkou znovuhratelnost, či spíše jistotu, že hráči nemohou využívat naučených schémat.

Jelikož se Pakal prodává za pět set až šest set korun, tak pokud nemáte odpor k závodům v reálném čase, rozhodně vyzkoušejte. Mozek uvaří a společensky pobaví. A kupodivu šoupaní kamenů dohromady s přítomnou grafikou evokuje závod v probíjení se neprobádanou džunglí za pokladem zapomenutých časů.