Odstartovala kickstarterová kampaň kambodžského rozšíření pro Assassin’s Creed

31. 5. 2023 14:24 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Od vydání plastem našlapané stolní adaptace Assassin's Creed uběhla již řada let a teprve se na náš trh chystá o figurky ořezaná verze, jejíž českou lokalizaci zajišťuje Blackfire. Tvůrci ze studia Triton Noir se ale se dvěma různými základy nespokojí a hodlají k nim přihodit nové, dosud největší rozšíření, které právě teď vybírá peníze na Kickstarteru.

Rozšíření hry Assassin's Creed: Brotherhood of Venice nese název Apocalypse a zavede vás do džungle prastarého kambodžského království, kam se dosud série nikdy nepodívala a kde prožijete celkem 12 vzpomínek neboli misí.

Obsahem krabice je nová hrdinka, spousta nepřátel včetně velkého bosse, další vybavení pro vaše asasíny, díly herní mapy a speciální mapka představující otevřený svět, který po svém postupně prozkoumáváte.

zdroj: Triton Noir

Kampaň, která vybrala cílových 1,2 miliony korun za pouhých 24 minut a v době publikování článku už byla na čtyřnásobku, neobsahuje tradiční bonusové cíle odemykané po dosažení finančních milníků. Místo toho se každý den odhalí nový bonus přidaný do hry, pro první den je to kovový ukazatel směru pohybu nepřátel.

Navíc si kromě nového rozšíření můžete pořídit i prakticky vše z původní kampaně. Samotné rozšíření Apocalypse stojí 2 100 korun a dostanete k němu zdarma velkou figurku Naga. Poštovné činí 660 korun a z celkové částky vám bude ještě vypočítaná daň, což platí i pro další úrovně.

Druhou možností je sáhnout po úrovni Welcome to the Brotherhood, kde dostanete vedle nového rozšíření i původní obrovskou krabici základní hry s ikonickou věží, která má na výšku nesmyslných 32 centimetrů. Za tenhle balík už zaplatíte 6 400 korun a 950 korun za poštovné.

Nakonec je tu ještě kompletní edice, která navíc přidává další velkou věž, figurku Ezia, lepší sadu kostek a všechna tři rozšíření z první kampaně, tedy Roma, Creed vs. Crows a Tokyo XXI. Za tuhle nálož dáte už 10 300 korun a 1 200 za poštovné.

Zároveň si můžete samostatně přikoupit jednotlivá rozšíření, věže, kostky a Ezia, pokud jste je nebrali při podpoře původní kampaně. Kickstarter poběží ještě déle než dva týdny a doručení produktů je odhadované na březen příštího roku.