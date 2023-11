Odstartovala kampaň příběhové deskovky Horizon Forbidden West: Seeds of Rebelion

22. 11. 2023 11:07 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Matadoři ze Steamforged Games v druhé polovině září oznámili chystaného nástupce deskovky Horizon Zero Dawn: The Board Game, která adaptovala populární postapokalyptickou hru od PlayStationu.

Tentokrát však chtějí jít na věci trochu jinak a spíše než pokračování je Horizon Forbidden West: Seeds of Rebellion do velké míry odlišným titulem, který sice využívá základů předchůdce (hlavně v rámci soubojů), nicméně přidává hromadu novinek, jež se dodatečně poodkryly se startem kampaně na Kickstarteru.

Jak už se nějakou dobu ví, společnost v tomto případě opravdu blízce spolupracovala se studiem Guerrilla Games, aby mohla do pokračování zabudovat rozlehlý znovuhratelný příběh zhruba na 25 hodin, který budete odhalovat během jednotlivých sezení. Jeho děj se odehrává mezi videoherní jedničkou a dvojkou, kde budete v roli náčelníků jednotlivých klanů hledat původ tenakthské rebelie, která se začíná probouzet v útrobách Zapovězeného západu.

zdroj: Steamforged Games

Současně se hraní zaměří výhradně na spolupráci mezi 1 až 4 hráči, kteří si musí pomáhat, aby celou situaci vyřešili. Jejich vyšetřování je pak provede novými lokacemi, v nichž narazí na nové i staré nepřátele a čekají je zde nebezpečné úkoly, jejichž plněním získají potřebné zkušenostní body.

Ty ve zjednodušeném systému vylepšování postavy promění za karty, jež si přidají do svého balíčku a sběrem materiálů je mohou dodatečně vylepšovat či vytvářet kompletně nové. K tomu se ještě přidávají dodatečné mechanismy, jako je třeba plížení, takže nemusíte na soky útočit přímo. O všech případných změnách a novinkách se dočtete v anglických pravidlech.

zdroj: Steamforged Games

Se spuštěním kampaně šli lidé ze Steamforged Games samozřejmě tak trochu na jistotu. Značka je populární, produkční hodnoty nejsou malé a i když třeba osobně předchozí titul moc v oblibě nemám, tak z nějakého důvodu je mezi hráči populární. Proto se původně požadovaných 3,4 milionů korun vybralo velice rychle a projekt už přepočítává necelých 9 milionů.

Na druhou stranu je docela sympatické, že se v tomto případě nabízí pouze jediná možnost nákupu za zhruba 3 300 korun. Za tyto peníze dostanete základní krabici, do níž jsou už zabudované expanze se Slitherfangem (robohad) a Tremortuskem (robomamut). Rovněž dostanete exkluzivní rozšíření, které nepůjde do běžného prodeje. Jeho obsah se odhalí postupně, ale zatím do něj patří figurka Aloy coby další hratelná postava. Majitele Horizon Zero Dawn: The Board Game pak jistě potěší bezplatný upgradovací balíček, díky němuž lze do novinky zakomponovat všechny předchozí figurky.

Tým si navíc uvědomuje, že čistá kooperace nemusí sednout každému. Proto se ještě rozhodl navrátit semi-kooperační režim, v němž si sice stále budete pomáhat v dosáhnutí obecného cíle, ale mezitím svými činy získáváte body, s nimiž se snažíte stát vůdcem vaší skvadry. Jenom pozor, body můžete postupně ztrácet, případně vám ostatní mohou do jisté míry škodit.

Jestliže se titul rozhodnete v kampani pořídit, přijít by vám měl během května 2025. Tedy samozřejmě za předpokladu, že jste připravení zaplatit 850 korun za dopravu + daň.